Silleda tiene el suelo agrícola más caro a la hora de expropiar: casi 11 euros por metro cuadrado

Desde febrero de 2006, hace 17 años, el Xurado de Expropiación de Galicia (XEG) se encarga de fijar el precio de los distintos tipos de suelo en casos de expropiación forzosa, en los que la entidad que desea hacerse con esos terrenos sea la administración autonómica o la local. Aquellos casos que están vinculados a expropiaciones estatales son asumidos por jurados provinciales.

Sus 17 miembros se reúnen los últimos jueves de mes en pleno, de modo que al final de cada año publica un informe de valoración de suelo por municipios. Días atrás difundió las valoraciones y los precios fijados para cuatro municipios de las comarcas: Silleda, Dozón, A Estrada y Cerdedo-Cotobade. En ninguno de los cuatro, dentro del suelo rural, se realizaron tasaciones de suelo forestal, y solo en Cerdedo-Cotobade se marcaron valores para los terrenos urbanizados.

Una subida de casi dos euros

Veamos, entonces, los datos de suelo agrícola. En esta categoría se impone Silleda, donde se realizaron cuatro valoraciones a lo largo del año pasado, para fijar un precio medio de 10,66 euros por metro cuadrado que hay que abonar si la Xunta o el Concello o un proyecto declarado de interés público por la administración quiere expropiar este tipo de terrenos. Silleda también tuvo valoraciones de sus suelos agrarios en 2021, y por entonces estaban más baratos, a 8,42 euros.

También son ahora más baratos que Silleda los terrenos agrícolas en A Estrada, a 8,93 euros/m2. En este municipio se efectuaron siete valoraciones, mientras que en Cerdedo-Cotobade hubo 8, y su actividad agroganadera, bastante inferior a la de Silleda y A Estrada, explica que aquí el suelo se estipule en 5,09 euros/m2. Este argumento no nos serviría para Dozón, donde el suelo agrícola tiene un justiprecio de solo 1,79 euros (hubo una sola valoración), pese a que es un concello de una intensa actividad agroganadera. Y este modesto precio podría perjudicarles a los de Dozón si, por ejemplo, un parque eólico le permite recurrir a la expropiación forzosa de los terrenos si no hay acuerdo previo del precio por el alquiler o la venta de las parcelas. Es más, ostenta el precio más bajo de esta categoría en toda la provincia en las valoraciones de 2022.

Como decíamos, Cerdedo-Cotobade fue el único concello de la zona en el que el Xurado de Expropiación de Galicia efectuó valoraciones de suelo urbanizado en caso de expropiación. Hubo una en núcleo rural, para fijar un valor de 19,25 euros por metro cuadrado, mientras que las otras 3 en terrenos urbanos desembocaron en una tasa de 19,42 euros.

Lalín, con tasaciones de 2020

Para consultar datos de precios en Lalín, tenemos que remontarnos al informe de valoración del año 2020, y solo hay un expediente de suelo forestal, dentro del rural, que establece un precio de 3,76 euros/m2.

En todo caso, los precios de suelo en las comarcas son muy modestos, si tomamos los de otros municipios. Dentro del suelo rural, las fincas agrarias están tasadas en Tui a 32,14 euros/m2, más del triple de lo que cuestan en Silleda. A la villa tudense le siguen Meaño (con 25,86 euros) y Bueu (24,23).

El año pasado hubo muy pocas valoraciones de suelo urbanizado en la provincia, con valoraciones en Moaña, Salvaterra de Miño, Vigo, Vilaboa y Vilanova de Arousa. Y el precio más alto no está en Vigo, sino en Moaña, con un mínimo de 96,65 y un máximo 531,84 euros el metro cuadrado. La ciudad olívica marca 59,5 y 442.

El trazado del TAV, protagonista de las consultas

Al Xurado de Expropiación de Galicia llegan distintos expedientes: de precio justo, si no hay acuerdo previo entre el dueño y el expropiante; de reversión, si el titular de los terrenos quiere recuperar la parte del suelo que no ha sido finalmente empleada; de compensación (son los que se emplean en ejecuciones urbanísticas de polígonos, por ejemplo) y de ejecución de sentencia judicial. En la última memoria del XEG, con datos de los años 2006 a 2020, se indica que en 2019-2020 entraron en el organismo 3.250 expedientes, correspondientes a otras tantas fincas, para fijar precios de suelos a expropiar. De ellos, 998 están en la provincia de Pontevedra, y buena parte son de Salvaterra de Miño y As Neves, por la plataforma logística de Plisan .

El informe indica que de los concellos de Deza y Tabeirós se remitieron entre 0 y 10 expedientes. Nada que ver con la serie histórica de 2006 a 2020: en ese periodo, al XEG llegaron 262 expedientes de otras tantas fincas de Lalín, 282 de Silleda y 450 de Vila de Cruces. Este boom se debió a las expropiaciones precisas para el trazado de y las obras vinculadas al Tren de Alta Velocidad (TAV). Esta dotación afectó, entre otros bienes, a las viviendas de seis familias en Vilar do Xestal, en la parroquia lalinense de Noceda.