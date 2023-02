La Festa do Galo de Curral es, con diferencia, la cita gastronómica más importante de Vila de Cruces. En el presente mandato de Luis Taboada no pudo celebrarse la edición de 2020 por el COVID y la de 2021 se movió a septiembre, para contar con el mínimo riesgo por la pandemia. En 2022 sí pudo celebrarse a lo grande, congregando a cerca de 2.000 asistentes y con un acto sorpresa en honor al fallecido Paco Lareo.

La próxima edición será la número 29 y, como de costumbre, tendría que volver a ser el último domingo de mayo, como manda la tradición. Pero este año el día 28 son las elecciones municipales, así que Xuntos, para no interferir en la fecha, decide adelantar la cita gastronómica una semana, así que será el 21. La decisión no traería cola si no fuese porque vamos a estar en plena campaña electoral, y no faltará quien sospeche que con este adelanto el equipo de gobierno busca un rédito político, que no tiene por qué ser así. El principal argumento que tiene la oposición para sospechar de ese rédito es que, en los anteriores mandatos del PP (y estuvo 29 años al frente del Concello), cuando la Festa do Galo coincidía con las elecciones municipales no se adelantaba, sino que se posponía a principios o mediados de junio, o incluso a los últimos días de mayo, pero cuando ya había pasado la cita con las urnas. Así ocurrió en fechas recientes, como 2011 (fue el 29 de mayo, una semana después de los comicios), en 2015 (el 1 de junio) y en 2019 (el 9 de junio). Desde el Concello se indica que “para cualquier duda o información adicional e pude contactar con el Concello a través de la web oficial del municipio o mediante los canales de comunicación habituales”. Durante las próximas semanas se dará a conocer la persona que pregonará la cita cruceña, así como el paquete de actividades lúdicas que suelen acompañar esta jornada festiva.