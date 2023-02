Luis López Bueno repetirá como candidato del PSOE a la Alcaldía de A Estrada. El actual portavoz municipal fue presentado ayer en un acto al que acudieron representantes de todas las administraciones en las que gobierna el partido, con el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, a la cabeza, junto a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, y su homólogo provincial y delegado de Zona Franca, David Regades. Todos ellos, en sus intervenciones, mostraron confianza plena en las capacidades del aspirante a la alcaldía para salir vencedor en los comicios de primavera.

El primero en hablar fue Regades, que antes de coger el micro quiso hacerse un selfie con los vecinos y vecinas presentes en el restaurante Samaná, afirmando que “siempre que vengo a A Estrada siento el calor de la gente, pero hoy, la verdad, este salón es espectacular” y se comprometió a que “cuando Luis sea alcalde el 29 de mayo, firmaremos ese convenio para que la Zona Franca de Vigo llegue a este concello, referente de la zona norte de la provincia”.

Lo siguió en la palestra Carmela Silva, quien tras manifestar que “veo al actual alcalde aburrido” definió a López Bueno como alguien “lleno de ganas, de ilusión y de ideas, y eso es lo que necesita A Estrada ahora. Sería imperdonable que perdiese los 20.000 habitantes”. A continuación, Silva aludió a los “20 millones de euros invertidos por la diputación en este municipio, para obras de humanización, cambios de luminarias, actuaciones en viales o la pista de atletismo” y sostuvo que “a mi no me deben nada, es mi obligación. Nosotros no hacemos favores, como el PP, nosotros garantizamos derechos”. Por último, la presidenta provincial hizo referencia a unas declaraciones recientes del alcalde lalinense “Crespo dijo que el PSOE era un cáncer. Lo reto a que me lo repita a la cara. Cáncer es la corrupción del PP”.

Otro de los que tuvo oportunidad de hablar fue Valentín González, quien aseguró que “A Estrada tiene futuro y Luis va a ser su próximo alcalde, porque se lo merece, pero sobre todo, porque este concello merece tenerlo a él al frente”.

Llegó entonces el turno de López Bueno, que comenzó: “me hace ilusión poder decir que la capital del socialismo gallego está hoy aquí” y agradeciendo al ministro de Igualdad su presencia, “manda un mensaje muy claro de que este es un Gobierno al que le gusta estar con la gente”. El eje central de su intervención fue la crisis demográfica: es la primera vez desde hace 180 años que somos tan pocos. Necesitamos crecer y para eso no llega una baby box. Deben realizarse políticas serias, como ampliar el suelo industrial, crear empleo y dar respuesta a la falta de viviendas. Los precios de venta y alquiler son demasiado altos. La Xunta tiene competencias para crear viviendas de promoción pública, pero no lo hace y menos en el rural”. Continuó haciendo mención a todas las propuestas que presentaron al gobierno del PP y que este rechazó, así como a la falta de fondos destinados a las parroquias “de los seis millones de los fondos Edusi, el rural estradense se llevó cero”. Para rematar, el candidato a la alcaldía adelantó cuál será su eslogan para estas elecciones: “frente al 4x4 del PP, nosotros nos presentaremos bajo el lema ‘Máis de 20.000 razóns’, en honor a cada uno de nuestros vecinos”.

El encargado de clausurar el acto fue Marlaska, quien empezó confesando que “es un lujo estar aquí y apoyar esta candidatura” y prosiguió haciendo un balance de las políticas sociales puestas en marcha por el Gobierno socialista. Para concluir, el ministro de Interior sentenció que “tenemos el trabajo hecho, ahora queda seguir movilizándonos y como decís en este país, ‘traballar a reo’”.