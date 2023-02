Rodeiro amplía o seu catálogo de petróglifos

Mandou aviso o sacerdote reitor do Santuario do Faro e amigo, Javier Diéguez Diéguez, do achádeo dun petróglifo inédito preto do lugar de Vistuide, na parroquia de Az, e ata aló fomos para estudar e retratar esta nova estación rupestre, que eleva ata as sete as localizadas, deica o de agora, no municipio de Rodeiro.

Esta estación rupestre, pendente aínda de catalogación, atópase a uns 200 metros ao sur do lugar de Vistuide (Coordenadas X-586.944 e Y-4.729.138), nunha rocha de granito que sobresae pouco máis ca unha cuarta do chan no medio dunha pradería, quedando á vista menos dun metro cadrado dela, podendo ollarse ata nove cazoletas duns 10 centímetros de ancho por 5 de profundidade. Poida que na mesma peneda, a maior parte dela baixo a terra e que ofrece unha ampla panorámica da contorna, existan máis petróglifos. Este tipo de cazoletas é relativamente frecuente na comarca, de xeito especial en Ventosa e Gurgueiro, do municipio de Agolada. Poida que na prehistoria, en que deberon ser esculpidas, foran sinais que marcaran os territorios das tribos ou os pastos para o gando. En setembro de 2015, nós mesmos deramos conta doutras tres estacións rupestres nesta mesma parroquia de Az, preto do lugar de As Mamoelas, segundo publicamos daquela no Faro de Vigo, sendo entón catalogadas a requirimento noso por técnicos de Patrimonio da Xunta. De dúas delas incluímos nesta reportaxe tres fotogrametrías realizadas recentemente polo noso colaborador Álex Negreira. A zona fora obxecto anos antes, dun estudo arqueolóxico, previo á construción do Parque Eólico do Farelo, dando como resultado a localización de cinco mámoas entre os lugares de Casardixo (Salto) e Vilaravide (Az), ás que engadimos nós outra que localizamos canda os petróglifos, que sería catalogada coa identificación GA36047176. A primeira das estación rupestres, denominada Costa das Mamoelas-1 e catalogada como GA36047173 (Coordenadas: X- 587.260 e Y- 4.730.727), atópase a uns 600 metros ao norte do lugar de As Mamoelas, nun penedal duns 10x5 metros, con catro panos que conteñen preto de medio cento de cazoletas e coviñas de diferentes tamaños, así coma os que semellan dous pequenos círculos. Puido haber máis gravados pero o penedal presenta sinais de ter sido usado coma canteira. A segunda estación, Costa das Mamoelas-2 (GA36047174, con coordenadas X- 586.930 e Y-4.730.566), atópase a 370 metros ao SO da anterior, nunha peneda duns 4x2 metros, que presenta tamén unha pía natural. Tratase dun petróglifo de uns 44 centímetros de diámetro, formado por tres círculos concéntricos con cazoleta central e un radio que sobresae no que aparecen gravados coma dous brazos e dúas pernas. A terceira das estacións rupestres, catalogada coa denominación Petróglifo dos Piñeiros (GA36047175, X- 587.185 e Y- 4.730.504), áchase a 270 metros ao leste da anterior, sobre un outeiro rochoso con varias pías naturais. No fondo dunha destas pías podían verse, cando a nosa descuberta, un par de cazoletas duns 5 centímetros de diámetro, agora ocultas polas pedras que se acugularon enriba do penedal para facer pradeira a zarra de monte onde se atopa esta estación rupestre.