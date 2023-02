Lalín no contará con una planta baja y un garaje con 8 plazas de aparcamiento en el futuro edificio de Medio Rural que construirá la Xunta en dos parcelas con fachada a la rúa Álvaro Cunqueiro. Ayer el pleno, con la abstención de Compromiso y el respaldo de las otras tres fuerzas políticas, acordó que en lugar de esos 410 metros cuadrados la Xunta le cederá el inmueble de Expodeza, una construcción de casi el doble de superficie en el Lalín 2000 y cuyo futuro uso se decidirá en junta de gobierno.

Afectado por la recesión de 2008

Este cambio se debe a que la Xunta precisa en el futuro edificio más espacio, al aumentar sus prestaciones en atención a las demandas del gobierno local, como expuso la edil de Urbanismo, Raquel Lorenzo. El Bloque y PSOE apoyaron esta modificación del acuerdo plenario de octubre, pero no dudaron en recordarle al ejecutivo de Crespo las continuas demoras para que el edificio sea una realidad: en 2008 la Xunta bipartita comprometió 1,3 millones de euros para un edificio que había sido solicitado por Crespo al vicepresidente Anxo Quintana. Tras recuperar el PP el gobierno autonómico, en marzo de 2011 el entonces conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, presenta ese complejo de servicios integrados, “pero desde entonces el PP en el Parlamento votó en contra de las propuestas del BNG para dotar al edificio de presupuesto”. Crespo rebatió que si no pudo construirse entonces fue debido a la recesión económica desatada en 2008.

Desde el PSOE, Mario López significó que este edificio fue una promesa electoral del PP tanto en 2015 como en 2019, “y sigue sin hacerse”. El portavoz de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, recordó que en marzo de 2022 se anunció la licitación del complejo ese mismo año, “y parece que justo antes de las elecciones va a ir para adelante”, sospecha Y no es para menos, porque el regidor anunció que saldrá a licitación antes del 28-M, recordando que está con fondos en los presupuestos da la Xunta de este año. “Tuve que emplearme a fondo para sacarlo adelante: comenzó valiendo un millón y ahora está en tres y pico”.

Sí hubo unanimidad en otros dos acuerdos: un expediente de emergencia de 199.980 euros para reparar el tramo de la pista de Acevedo (Zobra) entre Ameixedo y Porto Marín, para arreglar el talud derrumbado a raíz los temporales de lluvia de diciembre y la moción del PP para urgir a ADIF un mejor mantenimiento de sus infraestructuras ferroviarias.

Sobre la mejora de la pista en Zobra, la portavoz del PSOE, Alba Forno, apuntó que desde 2020 los vecinos de esta parroquia les trasladan otras necesidades en pistas, como la de Liñeiras a O Irixo. En cuanto a las mejoras en el trazado del tren, el concejal Pablo Areán defendió la moción, necesaria tras los dos accidentes de las últimas semanas. Con anterioridad, “ya les hemos pedido el arreglo de las vías laterales de servicio o de puntos concretos, como el camino de Costoya, en Vilanova”, y desde el Concello se remitieron dos mociones en 2021 que aún están esperando una respuesta.

Desbroces de las escombreras

Durante el debate de la moción salió a colación el colaborador de FARO, Antonio Presas, que apuntó a que el uso de herbicidas puede afectar a la fortaleza del suelo. “Ahora aluden a Presas como experto, pero no se le hizo caso con el cementerio de Barcia o el carballo de Bermés”, lamentó la socialista Luz Iglesias. También se habló del cese de Isabel Pardo de Vera, que ayudó a Crespo a desatascar en Madrid la ampliación de Lalín 2000, y a quien conocía de antes el regidor al coincidir ambos en la Diputación. Crespo lamentó que el PSdeG no protestase contra la destitución “del activo mas importante que tenían en Madrid”, y Rafael Cuiña quiso solidarizarse también con la ya ex secretaria de Estado., a quien también conoce. Por otra parte, el gobierno local pidió presupuesto para desbrozar las escombreras del AVE (está interesado en algunas), y limpiarlas cuesta 1.000 euros por hectárea.

Adhesión al pacto de la FEMP cuatro años después

A pleno fueron facturas de luz por 78.674 euros, reparadas por la interventora, Susana Souto. Explicó que a partir de ahora los recibos quedan sin bonificación, así que serán un 20% más caros. Esta técnica recomendó a Facenda la adhesión al convenio de la FEMP, el mismo consejo que le dio el gobierno de coalición al PP en 2019 cuando hubo traspaso de poderes tras las elecciones, como recordó Teresa Varela. Ahora, el Concello formalizará ese adhesión provisional hasta sacar su propio contrato.

Crespo explicó que estuvieron a la espera de una línea de ayudas para edificios similar a la del alumbrado público, que hizo llegar a Lalín 6,5 millones (faltan por abonar 3,5). “Tenemos el pliego casi acabado y un estudio indica que vamos a ahorrar 400.000 euros”, con medidas como placas fotovoltaicas en edificios. El fraccionamiento del contrato de la luz y otros incumplimientos de la Ley de Contratos fuerza que haya hasta 10,6 millones de euros en facturas que se saltan procedimientos, desde mayo de 2019 a diciembre de 2022, como calculó Alba Forno.

Gobierno transparente y Consello da Muller activo

En el turno de mociones, la socialista Alba Forno defendió una propuesta en aras de una mayor transparencia del gobierno a la hora de facilitarles las juntas de gobierno a la oposición o de darles acceso a la documentación, pero también a la hora de trasladarles a los vecinos información sobre ayudas, convocatorias laborales, contratos... Forno apuntó que estas cuestiones tienen que ir más allá de su publicación en diarios oficiales o plataformas (como había argumentado desde el PP Avelino Souto), y pueden aparecer en la propia web municipal.

El PP frenó la moción, recordando además en que el gobierno de coalición en su momento tardó más de 3 meses en dar acceso a documentación de la RPT o el puente de Bustelos. En ruegos y preguntas, Román Santalla demandó mejoras en pistas de Camposancos y Mari Luz Iglesias se interesó por las cuantías de las ayudas para sacar el carné de conducir y que actividad tiene el Consello da Muller. Formuló también si se autorizó el ingreso de Azos Feministas en esta entidad.

Compromiso pregunta por las EDAR de Vilatuxe y Prado

Desde Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña y Miguel Medela lanzaron una batería de preguntas sobre distintas dotaciones. Cuiña quiere saber qué ocurre con el local social de Filgueira, “construido en terrenos distintos a los conveniados”. A sus preguntas, Crespo respondió que en su momento intentó comprar la finca donde está el edificio, pero que los dueños no vendían por el precio que marcaba el técnico.

Apuntó que cualquier grupo municipal puede visitar las obras del CIS, previo permiso de la Xunta. El exalcade lamenta que obras urgentes en el anterior mandato, como las depuradoras de Prado y Vilatuxe, no lo sean tanto ahora. Vilatuxe, además, cuenta con un terreno comprado por el anterior ejecutivo para la ampliación del auditorio, una promesa electoral además del PP en 2019 y también pendiente. Por su parte, Miguel Medela preguntó sobre qué permisos hay para la excavación del aparcamiento del cementerio de Barcia y para dónde se trasladó la tierra. Rogó, una vez más, que se acometa ya el mantenimiento del campo de fútbol de Vilatuxe.

Sobre destinos starlight y las cabras de Medela

Más breves fueron las preguntas de Francisco Vilariño. El portavoz del BNG requirió la opinión del gobierno local sobre la posición de Presas en cuanto al castro de Barcia y si alguna concejala gestionó algún contrato menor de forma ilegal. Añadió que “se borraron correos que demostraban esa ilegalidad”. Como en todos los plenos, no faltaron reproches por todas partes y lo de “y tú más”. Y como en todos, también hubo momentos de buen talante. Los 21 concejales respaldaron la adhesión a la conocida como Declaración de La Palma. Como explicó la concejala de Cultura, Begoña Blanco, es un trámite para que Lalín consiga la certificación starlight, que respalda el turismo de estrellas.

Desde el PSOE, Luz Iglesias confía en que este turismo despierte conciencias sobre la contaminación lumínica y su impacto en los biorritmos de los animales. Crespo recordó que en 1987 cuando llegó la luz a Pardesoa, los vecinos decían que gracias a ella las gallinas hasta ponían de noche. Cuiña ironizó entonces con que si las cabras de Miguel Medela podían o no dormir con la luz encendida, para rendir más.