Las comarcas carecen de puntos de recarga públicos para los vehículos eléctricos

En las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes, según el portal web Electromaps, solo existen siete puntos de carga para vehículos eléctricos repartidos entre A Estrada, con tres, y Lalín, con cuatro, si bien esta cifra podría ser ligeramente superior dependiendo de si dichos enchufes están, o no, registrados en la página. Teniendo en cuenta que para cargar completamente un vehículo a batería es preciso, en el mejor de los casos y dependiendo de la potencia del punto de repostaje, unos veinte minutos, resulta evidente que la infraestructura comarcal no está preparada para acoger o favorecer la transición a un modelo de movilidad más sostenible, al no garantizar que se de cobertura a todos los usuarios de este tipo de turismos.

Si los puntos de carga ya son limitados, pues estaríamos hablando de siete enchufes para una población aproximada, entre las tres comarcas, de unos 65.000 habitantes, otro dato que llama la atención es que no exista una respuesta por parte de las administraciones locales para suplir esta carestía. A día de hoy, solo el Concello de A Estrada ha habilitado un punto de recarga municipal y este tiene el uso limitado para el servicio Carsharing rural, puesto en marcha hace una semana. A parte de este, ni en esta localidad ni en el resto de municipios de la comarca se cuenta con esta clase de infraestructura, pese a que especialmente en las dos villas más extensas, la estradense y la capital de Deza, hay numerosos aparcaderos públicos, a los que se podrían incorporarse.

Así, actualmente los enchufes a disposición de los usuarios de estos vehículos son únicamente de iniciativa privada. Esto repercute en el precio, haciendo que llenar su batería sea, en algunos casos, incluso más caro que llenar el tanque de motores a combustibles fósiles, como diesel o gasolina. De hecho, el precio medio para “repostar” en estos puntos es de 40 céntimos el kilowatio por hora.

Pese a que la tendencia generalizada parece ser la transición progresiva a los coches eléctricos, con políticas como la anunciada por la Unión Europea para 2030, año en el que supuestamente se prohibirá la venta de vehículos con motores a combustión, los concellos de las comarcas semejan no estar preparados para asumir dicho cambio. Algo que, por otra parte, no es de extrañar si se tiene en cuenta que en lo ancho y largo del territorio gallego a penas se supera la treintena de puntos de carga de calidad. De hecho, que usen la tecnología Ionity, que permite llenar la batería en 20 minutos, solo existe uno, y según los usuarios, el precio ronda los 80 céntimos el kilowatio/hora.

Así pues, puede comprenderse que los habitantes de las comarcas todavía se resistan a dar el paso hacia este modelo de movilidad, pues entre su corta autonomía –se habla de una independencia media de entre 400 y 600 kilómetros, en el mejor de los casos y en condiciones de conducción ideales– y la falta de espacios para recargar, la sensación que transmite esta alternativa es de poca rentabilidad e incluso inseguridad a la hora de realizar trayectos de mayor recorrido.

Mientras, los vecinos que ya han dado el paso piden a las administraciones locales más actuaciones en este sentido, con enchufes gratuitos o a precios moderados en los aparcamientos municipales, por ejemplo, no solo para darles cobertura a ellos sino también para animar a los que titubean a la hora de pasarse al eléctrico. De esta reivindicación también se han hecho eco algunas formaciones políticas, como la estradense Móvete, que aboga por la intervención de los gobiernos locales en la solución a esta problemática. Ahora falta ver cómo y cuándo las comarcas empiezan su transformación hacia el futuro.

Éxito del Carsharing en su primera semana El vehículo eléctrico compartido de A Estrada ha empezado a andar, y nunca mejor dicho. Desde su presentación oficial el jueves de la pasada semana, desde el Concello han observado una enorme popularidad de la propuesta entre los vecinos y vecinas de la localidad y afirman que el turismo “a penas ha estado estacionado” dado el alto volumen de reservas. Una de las que se ha apuntado a este servicio es la María Norma Iglesias, que ayer depositaba el vehículo después de alquilarlo para realizar unas gestiones por la mañana. Era su tercer viaje y asegura que “es una maravilla”. La primera vez que lo cogió fue “para ir a mi aldea. La segunda lo probé en autopista para ver qué tal respondía y hoy lo usé para unas gestiones en el casco urbano”. A ella ya la han convencido: “voy a comprarme uno para mí”, afirma. No obstante, sí reconoce que en la ejecución del sistema de reservas a través de la aplicación Vive Hyundai puede mejorarse “es muy lento y no te muestra los días y horas en los que está disponible, solo te notifica cuando seleccionas tú el período si durante este tiempo está ocupado o no, por lo que en este aspecto, sí pienso que podrían gestionarlo mejor”. Más allá de eso, parece que esta iniciativa marcha sobre ruedas.

La subida de precios frena la venta de coches a batería

Es difícil determinar si la falta de puntos de carga municipales se debe la falta de vehículos eléctricos matriculados en la zona, o viceversa. Desde Iglecar, con sede en Lalín y sucursal en A Estrada, José Antonio Iglesias afirma que “la venta de estos turismos se ha estancado”, a pesa de que hace un par de años “estaba habiendo bastante demanda”. El empresario lalinense reconoce que “los precios son demasiado elevados, el más básico dentro de las opciones decentes ronda los 40.000 euros, y eso es un coste que muchos no pueden asumir”. Otra cuestión que merma el interés de los conductores de la zona por el coche a batería es, según su experiencia “el encarecimiento de la luz. Verdaderamente, o lo cargas en casa, consiguiendo una buena tarifa de unos 15 céntimos el kilowatio/hora, o hacerlo en gasolineras, por ejemplo, sale más caro que llenar un tanque de diesel o gasolina”. Con todo, Iglesias tiene claro que “la falta de puntos de carga públicos está claramente relacionado. Se lo he comentado a personas en política local, es una pena que en Lalín la gente no tenga donde recargar. Deberían ser gratis o a precio regulado”. Para él, la falta de infraestructura pública para acoger este tipo de vehículos supone una traba más en el camino para la transición a un modelo de movilidad sostenible, y considera que “las administraciones locales tienen que actuar y aclimatarse a las nuevas necesidades”. Aún así, se muestra escéptico respecto a la fecha límite para la venta de motores de combustión, “van a tener que bajar los precios, o subir los salarios, porque la mayoría de la gente hoy no puede pagarse un eléctrico”.