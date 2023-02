A Fundación Xosé Neira Vilas recibe mañá ao dramaturgo Carlos Labraña, recentemente galardoado co Premio SGAE de Teatro Infantil. Montse Pena Presas, docente de Didáctica da Lingua e da Literatura na USC, será a encargada de conducir a conversa terá lugar mañá ás 17.00 horas na Casa do Romano, sede da fundación. Os Encontros Literarios en Gres están concibidos como parladoiros que a Fundación Xosé Neira Vilas organiza con destacados escritores e escritoras que partillan a súa experiencia creativa co público. A influencia da obra do autor de Gres na súa obra, a súa maneira de entender o traballo da escrita ou a evolución que experimenta a súa produción literaia, son algúns dos temas que se abordan nestes encontros. Anteriormente, participaron nestas xornadas literarias Lois Alcayde, Rosa Aneiros e Antía Yáñez, Miguel Anxo Fernández e Antía Otero. O vínculo de Labraña coa Fundación Xosé Neira Vilas ven de lonxe, pois xa obtivera, en dúas ocasións, o Premio Estornela promovio por esta entidade cruceña.