“Mi padre me enseñó la medicina que no aprendí en la facultad de Madrid”

El centro de salud de A Estrada acoge hoy una visita muy especial. Se trata del doctor Manuel Seco Fernández, quien a sus 74 años, y tras 9 de jubilación, ha decidido por iniciativa propia compartir con los residentes y estudiantes del servicio estradense sus conocimientos y experiencias. Así, a las 12.00 horas, y llegado desde Ourense, iniciará la primera de una veintena de sesiones teóricas y prácticas sobre la exploración física, la lectura de radiología y la discusión de un caso clínico abierto.

Seco cuenta con una trayectoria incuestionable a sus espaldas, y hablando con FARO recuerda que “yo fui médico de pueblo en Tarragona, en Guadalajara, Villalba, en Torremolinos y en Málaga, hasta que llegué a Santa Comba y mi padre me enseñó medicina, porque no la había aprendido en la facultad. Después de años de asistente en centros, saqué la oposición como adjunto en Ourense y como jefe de sección en el Juan Canalejo de A Coruña. Estuve tres años como jefe en Urgencias y finalmente volví a medicina interna. Entre tanto, siempre me preocupé por compartir mi conocimiento con los demás, sobre todo en el campo de la historia clínica. Es crucial saber preguntar a la gente, tener paciencia y explorar bien para poder hacer un diagnóstico diferencial sin pedir demasiadas cosas, ajustándonos a lo que hay”.

Fue así como creó su Taller de exploración física, mientras también enseñaba electrocardiografía, a leer radiografías y a discutir casos clínicos, compaginando sus dos pasiones, la medicina y la enseñanza. Lo hacía como un compañero ayuda a otro, sin pretensiones de sustituir a la docencia tradicional pero sabiendo que siempre hay margen para poner en común y mejorar. No obstante, al cumplir los 65 tuvo que decir adiós a una de esas facetas “me obligaron a jubilarme, fue el año en el que caí en desgracia”, bromea.

La vocación no se pierde con la edad y Manuel es buena muestra de ello, pues incluso retirado quiso “seguir dando clases gratuitas a los estudiantes de sexto en los hospitales comarcales y provinciales. Eran sesiones de dos horas a la semana. Al principio lo hacía en horas lectivas, con el permiso de la gerencia del hospital, luego tuve que cambiar, las daba un poco a escondidas, por la tarde”. Esto requería que sus alumnos se quedasen dos horas más después de sus turnos, pero la información que recibían bien valía la pena, pues acabaron publicando un libro recopilatorio de sus apuntes en 2018. Continuó haciéndolo hasta 2020, con la aparición del COVID, que puso su proyecto en pausa. Ahora vuelve, motivado por la curiosidad que le produce el centro estradense “ya que ha sido nombrado el mejor centro de salud de España en siete ocasiones, me dije que igual les interesaban mis conocimientos, así que me puse en contacto con Juan Sánchez (coordinador del servicio) y aquí estamos”. Su mayor ilusión hoy en día “es que el conselleiro de Sanidade vea lo que hago y poder implementarlo a otros centros, en los que formar a dos internistas y que ellos lo compartan con sus compañeros”.