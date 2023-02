“En internet hai xente que traballa para que queiramos estar aí todo o tempo”

O Concello de Lalín, en colaboración co Centro de Formación e Recursos (CFR) de Pontevedra da Consellería de Cultura, pon en marcha unha nova edición do programa Escola de Familias na que, da man de charlas ofrecidas por recoñecidos expertos, se abordarán temáticas de interese para os proxenitores. O programa iniciarase mañá ás 11.30 horas, con Patricia Gómez Salgado que disertará sobre “Educar no uso de internet nas TIC. Claves para comprender e previr”.

–Hai unha idade axeitada para iniciarse nas tecnoloxías?

–Bueno, con respecto da idade sempre é a pregunta do millón. Como en case todo, depende. Por unha banda, depende da madurez do neno ou da nena se por exemplo estamos pensando en mercalle un móbil. Pero moito antes de que eles teñan ese móbil propio achegáronse á tecnoloxía de múltiples maneiras. O contacto coas redes cada vez comenza antes. No obstante, dende a Asociación Americana de Pedriatría, alertan que de cero a dous anos o uso de pantallas non lles axuda a nada, que non lles aporta cognitivamente nada que non poida ser aportado sobre todo pola interacción social que necesitan coas persoas de referencia. Despois, de dous a cinco anos, din que como moito unha hora ao día que debería ser supervisada e acompañada por un adulto para asegurarse de que o que vexan teña un alto contido pedagóxico. De cinco a dez, dúas horas máximo, e nós facemos fincapé en tratar de acompañar este uso que fan das redes, e non darlles o móbil e esquecernos deles por completo.

–Datos recentes falan de que os alumnos de Secundaria están catro horas máis conectados a internet que estudando. Supoño que son cifras preocupantes, non si?

–O día ten 24 horas, entón o tempo que eles pasan na rede, videoxogos ou demais, pois é un tempo que lle restan a outras cousas como o deporte ou estar coa natureza, o estudo e o rendemento académico. É importante poñer na balanza e tratar de fomentar que os nosos nenos e nenas teñan por unha parte un ocio o máis san posible e que a pantalla non sexa a única canle de ocio, e tratar de limitar ou poñer normas na nosa casa, porque as redes e Internet non teñen normas as 24 horas. Canto máis tempo esteas mellor porque hai moita xente traballando detrás para que sexa atractivo e queiramos estar aí. Por outra banda, o noso traballo é tratar de limitalo no sentido de que hai outras facetas e cousas que facer na vida e que si só estamos aí estaremos perdendo para o desenvolvemento dos nenos e nenas.

–Cando debemos sospeitar de que alguén é un potencial adicto ás novas tecnoloxías existentes?

–Con respecto ao que se considera adiccións hoxe en día os expertos están dacordo en que existe adicción aos videoxogos e tamén que pode existir á adicción ao xogo patolóxico, tipo apostas e demais. Con respecto ao uso de internet aínda non hai o suficiente quorum para falar de adicción pero si que podemos falar sen dúbida do uso problemático de internet porque en moitos casos supón un problema. Os sinais de alarma son que cada vez precisa máis horas, que cando non ten acceso á rede vemos que ten unha especie de síndrome de abstinencia e que está moi irascible, e tamén pode ser un indicativo se deixa de facer outras cousas que antes lle gostaban. E sobre todo se vemos que hai interferencia na vida diaria do rapaz.

–Non lle parece que hai pouca vontade de limitar o acceso á pornografía a idades tempranas?

–Internet é unha porta aberta a moitos contidos que en ocasións os nenos e nenas non dende un punto de vista censurador non é o momento para que accedan a este tipo de contidos, ben sexan pornográficos, xenófobos ou machistas, por poñer varios exemplos. O problema con ese visionado tan temperán dese tipo de exposición á pornografía é que a posible normalización dese tipo de relacións fai que non sexan moi conscientes de cál é a división entre a ficción que están vendo e o que eles despois van disfrutar nos anos posteriores na súa actividade sexual, e tamén fago un chamamento aos adultos para acompañalos e falarlles disto e que non sexa un tabú porque se non queremos que se eduquen na pornografía entón temos que dar unha educación sexual sa.

–Semella que neste tema os pais marchan por detrás dos fillos?

–É verdade que os rapaces nacen nun mundo absolutamente tecnolóxico. E normal que en certa maneira eles vaian un paso por diante. Si van un paso por diante non pasa nada, o problema é que vaian dez pasos máis adiante ca nós. Pode ser entendible que nalgunhas cousas, que mudaron moi rápido, nós non sexamos capaces de ir xustamente ao compás da moda pero si que non nos podemos alonxar moito porque eles deixarannos de ver como un referente e tamén que educalos e acompañalos implica que nós saibamos de qué vai isto.