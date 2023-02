A Estrada e A Bandeira honran a Rosalía de Castro

O Día de Rosalía foi festexado onte na Estrada e na Bandeira cunha serie de actos na honra da autora de Cantares gallegos. O Concello da Estrada, en colaboración cos centros educativos presentaron no Teatro Principal (esquerda) un vídeo institucional titulado Aí vai a tola soñando, filmado e dirixido por Lucas Terceiro xunto a unha ampla representación de escolares do concello. Ademais, na biblioteca do Centro Cultural Vista Alegre (dereita) celebrouse un recital de poemas de Rosalía presentado por Cristina Collazo. Os asistentes ao evento foron convidados a degustar un “Caldo de gloria” ben quentiño.