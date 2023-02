O país de Pinto Chinto

De entre as novas absurdas, sorprendentes, manipuladoras e incomprensibles que un pode ler nos xornais, entresaco hoxe estas que ben puideran ter ocorrido no país de Pinto Chinto. Mais non, xúrolles que sucederon no noso, esta terra de Alicia no país das marabillas, magnífico libro de Lewis Carroll que lles recomendo encarecidamente lean, se aínda non o fixeron, e gocen do pensamento lóxico matemático do autor, con frases, por exemplo, coma esta: “Sabía quién era esta mañana, pero he cambiado varias veces desde entonces”. País, dígolles, retomando o fío da miña exposición, de esquerdas e dereitas no que o todo vale é a única lei e no que suceden cousas coma estas que lles vou comentar de seguido.

Renfe e o Adif coñecían hai algo máis de dous anos que os trens de Cantabria e Asturias non ían caber nos túneles da rede viaria aos que ían destinados. Contrato millonario, por certo. E, digo eu, tomaron algunha medida para solucionar o erro? Non. Máis ben agardaron ata o final do contrato para pelexar por quen ten a responsabilidade do desaguisado. E o Ministerio de Transportes, de perfil, non sabe nada de nada, coma case sempre cando hai problemas.

O alcalde de Samos, onde o fermoso mosteiro, non sabe se vai ir nas listas do PSOE ou nas do PP, nas vindeiras eleccións municipais de Maio. Total, tanto monta, monta tanto. Alguén falou de principios? Como ben dicía Groucho Marx: Estes sonlle os meus principios, se non lle gustan teño outros.

Día si e día tamén vemos, escoitamos e lemos o dislate e a tropelía que se está a cometer coa sanidade pública, e uns e outros usan e abusan dos cualificativos e descualificacións co argumentario de que son protestas, folgas e manifestacións políticas, manipuladoras. E, digo eu, que sonlles un pasmón, se a sanidade e a educación e a seguridade non son cuestións políticas que baixe Deus e amañe o entorto, porque nin os do PP, nin os do sanchismo o van amañar (do PSOE non falo, porque ao Sánchez, de solista, xa non lle quedan nin as siglas). E que me contan do lío que se trae entre mans o Sr. Feijóo no seu partido gallito, de onde digo, dixo que dixen Diego, xa saben, coma no pasodobre, un pasiño adiante, un pasiño atrás.

E de remate e para non cansalos con esta absurda loita de poder e diatribas sen argumentario, na que escasea a brillantez do discurso e sobra a mediocridade de todos eles, que viven bastante ben do conto, por certo, afastados da nosa realidade cotián e social deste país de Pinto Chinto, que nos están a vender. E xa non lles falo da lei do “só si é si”, auténtico disparate, nin da de benestar animal, despropósito absoluto, nin da derrogación dos delitos de malversación e sedición. E a guinda vena de poñer o Constitucional co tema da lei do aborto, trece anos máis tarde de que fora aprobada. Pecata minuta, sen dúbida que si, diante dos famosos cordóns sanitarios a Vox, que, se non me engano, é un partido constitucional, o mesmo que Bildu, no que, por certo, se apoia o goberno para sacar adiante os seus proxectos.

Mi madriña, que dislate, que disparate e que bastardo país este de Pinto Chinto.