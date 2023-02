El legado del Brujo a su paso por el centro de Galicia

La noticia de la muerte, ayer, a los 83 años del presidente de honor del Real Madrid, Amancio Amaro Varela, conmocionó al mundo del fútbol, pero también a las numerosas personas con las que trató en sus distintas visitas a Lalín y A Estrada en representación de la entidad de Concha Espina. “El Brujo”, que era como se le conocía en el deporte del balompié, deja en Deza y Tabeirós-Montes buenos recuerdos y amigos con los que compartió vivencias de toda índole. La capital dezana fue el lugar que más veces visitó la leyenda merengue debido a la enorme amistad que mantenía con el también malogrado Xosé Cuíña Crespo y a su nombramiento como Comendador do Cocido.

El alcalde de Lalín José Crespo fue uno de los que una vez conocida la noticia no dudó en comentar en sus redes sociales la vinculación de Amancio con el municipio: “Hace ya 22 años que tuvimos el honor de distinguirlo como Comendador do Cocido y desde entonces volvió a Lalín en múltiples ocasiones para participar en la Encomenda, con lo que mantuvimos cierto trato personal. Se marcha una leyenda del fútbol, pero sobre todo un gran gallego y una persona con unos valores excepcionales”, manifiesta el regidor municipal. Precisamente, en aquella Encomenda el mítico extremo del Real Madrid protagonizó la anécdota del evento, tal y como reflejaba entonces FARO DE VIGO en sus páginas: “Jacobo Pérez ejerció de maestro de ceremonias en un acto que comenzó con anécdota, al no estar el texto del juramento en el atril cuando el primer comendador de la lista, Amancio Amaro, iba a ser investido.” El exjugador comparó entonces el cocido madrileño con el de su tierra, diciendo que fue el gallego el que le ayudó a triunfar en esto del balompié.

Sin embargo, la Feira do Cocido no fue la primera visita oficial de Amancio a la capital dezana. En 1999, con motivo de un partido benéfico disputado en el Cortizo entre un combinado de jugadores que militaron en equipos gallegos y los veteranos madridistas, Amancio acompañó al que entonces era presidente de honor del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano. El conocido como “la saeta rubia” estuvo acompañado por Amancio durante el acto de entrega de la insignia de oro del Concello y ambos también firmaron en el libro de honor del Ayuntamiento. En aquella ocasión, en el saque de honor que realizó Di Stéfano, tanto él como Amaro estuvieron acompañados por Xosé Cuíña Crespo.

A Estrada también fue otro punto geográfico de las comarcas que acogió a Amancio. Concretamente, en 2009 visitó la localidad para participar en el decimoquinto aniversario de la Peña Madridista de A Estrada, donde ofreció una interesante conferencia a un numeroso grupo de aficionados madridistas.