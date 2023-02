El candidato a la Alcaldía de Lalín por Compromiso, Rafael Cuíña, insta al regidor local, José Crespo, a que aclare en la reunión de mañana el proyecto, plazos de ejecución y cómo se abonarán los 2,5 millones a los propietarios de los terrenos para la creación de la Gran Praza. Dice que respeta la convocatoria de este encuentro público, pero dice que ya lo hizo hace cuatro años, y vaticina que ahora se escudará en que el Concello concurrirá con esta obra a fondos europeos “pero eso está en el limbo de lo posible y no de lo probable”. Y desliza que por ahora no hay acuerdo con las familias propietarias.

Además, pide a Crespo que explique porque en la pasada campaña electoral cifró el coste total del espacio público en 8 millones de euros “y ahora calla ante cuantías que no se pueden dar porque no hay ni proyecto”. Insiste en que el primer edil debe justificar ante los ciudadanos una decisión que toma a 100 días de las elecciones, si es ético hipotecar a un posible gobierno de distinto signo político “o si el contexto económico de muchas familias lalinenses no hace que le caiga la carga de vergüenza al gobierno local con cifras millonarias sen tener proyecto”.