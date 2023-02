El alcalde de Lalín, José Crespo, ha aceptado la propuesta del BNG sobre la convocatoria urgente de la mesa de seguimiento del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), aunque por el momento no hay una fecha cerrada para el encuentro con los grupos de la oposición pues esta semana toca pleno ordinario. El portavoz de la formación nacionalista, Francisco Vilariño, denunciaba la semana pasada que la concesionaria, Protección Geriátrica, no había aplicado a la plantilla este año el incremento salarial, además de cuestionar otras condiciones de las trabajadoras.

Para el mandatario local, lo que subyace “es que siempre hay problemas del coste”, pero recuerda que el Concello cerró un contrato con la empresa por 16 euros la hora de servicio, aunque es cierto que otras administraciones que están licitando ahora el SAF ya se van hasta los 20 euros para evitar que quede desierto. “Los sacamos por dos años más prorrogables y el contrato está en vigor. Somos conocedores de que las empresas piden más recursos porque se encareció todo, pero eso no quiere decir que no hay que cumplir los contratos que hay firmados”, advierte. E insiste en que Protección Geriátrica concurrió a la licitación “con total libertad y ganó el concurso, así que tendrá que cumplir con la normativa y respetar los acuerdos que haya”. No se puede perder de vista que la compañía solicitó el año pasado el descuelgue del convenio alegando razones económicas y la imposibilidad de, con el contrato en la mano, generar beneficios. El alcalde aprovechó una entrevista radiofónica para repasar otros asuntos de actualidad municipal y reiteró que en la hoja de ruta de su equipo está el acuerdo con los propietarios de los terrenos para la Gran Praza, invitando a todos los vecinos que lo deseasen a acudir a la reunión informativa de mañana en el café Camilo a las 20.30 horas. Asimismo, defendió el proyecto de demolición de la antigua sala sauces como primera fase de construcción de un espacio público. Mouriscade “En Donramiro tenemos un proyecto y vamos a ejecutarlo, queremos que el castro sea municipal y la actuación que se va a hacer de urbanización, además se compró una casa vieja para hacer un centro de interpretación castreño”. Así se refirió a la demora que acumula el proyecto de recuperación del núcleo tradicional de esta parroquia con fondos europeos. Con mucha más calma se lleva la recuperación de los espacios cedidos por la Diputación en Mouriscade. “De momento no es posible el concurso de ideas porque hay que registrar la propiedad. Queda determinar qué hacemos con eso e intentar meterlo en algún proyecto europeo y llevará un tiempo razonable”, indicó, al tiempo que reconoció que es un asunto que deberá gestionar el gobierno saliente de las urnas en mayo. Las dependencias que pasarán a ser de titularidad municipal son el albergue juvenil, la sede de Aspadeza, el club hípico, el laboratorio antiguo y la casona anexa, o fincas. “Si seguimos gobernando se encargará un concurso de ideas para el complejo en sí y esto llevará un año largo, pero sin propiedad no podemos pedir fondos pues cuando Xunta o Diputación sacan las ayudas piden que tengas los terrenos en propiedad pues si no ejecutas en tiempo y pierdes los fondos”, apuntó.