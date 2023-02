El cocido y visitas a bodegas, claves para potenciar la subzona vitícola Ribeira do Ulla

España, con 969.000 hectáreas, tiene la mayor superficie de viñedo del mundo, y lidera el volumen de exportaciones, con 29,9 millones de hectolitros en 2019. Aunque sea Francia el país que vende su vino más caro (a 6,85 euros por litro, frente al 1,29 euros de la media española) está claro que la viticultura española y gallega tienen un futuro muy prometedor si se impulsa el enoturismo. Porque en los últimos tiempos, el turista quiere probar comida y bebida de calidad en los lugares que visita, y de paso llevarse también a casa este producto local.

Cinco subzonas en la DOP Rías Baixas

Es una recomendación de la Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarca vitivinícolas de Galicia 2021-2026, elaborada por la Xunta de Galicia y la Fundación Juana de Vega. Este documento ofrece hasta 46 medidas y casi 300 acciones para fortalecer un sector que en la comunidad cuenta con 5 denominaciones de origen protegidas (DOP) y 4 indicaciones geográficas protegidas (IXP). Una de las cinco DOP es Rías Baixas, que a su vez cuenta con cinco subzonas: Condado do Tea, O Rosal, Soutomaior, Val do Salnés y Ribeira do Ulla. Esta última abarca a este lado del Ulla terrenos de Vila de Cruces, Silleda y A Estrada y, ya en A Coruña, Boqueixón, Vedra y Touro. Esta subzona vitícola ha perdido población, pero no de una forma tan grave como ocurre en la DO Ribeira Sacra, donde entre 1981 y 2018 sus habitantes se redujeron a la mitad. En Silleda y Cruces, el índice de envejecimiento se mueve entre un 272 y 474%, mientras que en A Estrada es inferior, entre un 67,5 y un 153%.

Tiene a su favor otras cuestiones, como un buen abanico de alojamientos turísticos, sobre todo casas de turismo rural en Cruces y A Estrada, mientras que en Silleda priman las pensiones y albergues. Su proximidad a Santiago y el boom que experimentan en los últimos años las rutas jacobeas recomiendan para la DO medidas específicas como estas: diseñar una oferta gastronómica destinada a los peregrinos de la Vía da Prata y del Camiño de Inverno, organizar desde las propias bodegas o desde restaurantes actividades relacionadas con la campaña otoño-invierno, que permitan maridar un vino con cocido o con productos de caza, por ejemplo.

Esa cercanía a Compostela también puede optimizarse mediante una mayor presencia de vinos de la subzona Ribeira do Ulla en el área urbana de Santiago, para que sus turistas visiten las bodegas de la zona. Conviene, también, confeccionar paquetes enoturísticos vinculados a la Ruta das Camelias, que incluye el Pazo de Oca, y construir una imagen propia para esta subzona y las otras cuatro.

Rutas para conocer las labores del viñedo

El informe no considera prioritarias otras medidas para fortalecer el papel económico de la DO Rías Baixas, como el impulso de una ruta marítimo-fluvial Mar de Arousa y Río Ulla. Sin embargo, y teniendo en cuenta las tendencias actuales, sí ve un filón en el turismo en bicicleta y el uso de bodegas como escenario para reuniones, exposiciones. Y si hay algo que puede ayudar al turista a conocer el trabajo y el mimo que requiere un viñedo, lo mejor es crear rutas estacionales según el ciclo en que se encuentra éste: la poda, el atado, la vendimia...

Ribeira Sacra y Ribeiro, los vinos más caros

En Galicia hay más de 10.700 viticultores y 479 bodegas. En 2019, Galicia exportó 20,37 millones de litros, con una facturación de 47,7 millones de euros. Son buenos datos, pero es Castilla-La Mancha, y no Galicia, quien lidera el volumen de exportaciones, mientras La Rioja está a la cabeza en cuanto al valor de los caldos que exporta. Los principales mercados internacionales de los vinos españoles y gallegos son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Suiza y China. La DOP Rías Baixas es la que más exporta en volumen, pero Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeorras son las de los precios más altos.