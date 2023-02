Guimarei: una parroquia sin general, pero con ejército

Guimarei no tiene Xenerais, pero tiene ejército. El Ulla no baña las tierras de esta parroquia y en ella no hay “atranques”, pero en esta aldea de A Estrada el Entroido posee su propia tradición. Las tropas de estas fiestas se despliegan cada lunes de Carnaval y toman el campo vestidas con sus trajes de combate. Aquí no hay guerra –ni siquiera dialéctica–, hay fiesta. Hasta que el cuerpo aguante.

Nadie sabe muy bien en qué momento comenzó a celebrarse esta fiesta de disfraces el lunes de Carnaval en este enclave rural cercano al casco urbano de A Estrada. Pero sí se sabe por qué. Hoy es el día en que Guimarei celebra sus fiestas de Santa Apolonia. Al coincidir en tiempos carnavalescos, la gente empezó a acudir disfrazada. Ahí comenzó todo. Si alguien conoce en profundidad cómo ha ido cambiando en estos años la fiesta de Entroido de Guimarei, ese es Manuel Tato. Hace más de 35 años que, tras casarse en esta parroquia, se implicó en su organización. Recuerda que, décadas atrás, la fiesta se hacía con una banda, dejándose después esta música para el mediodía y apostando por una orquesta para la noche. Más tarde serían dos. “El boom empezó hace 35 años y cada vez fue habiendo más gente”, rememora el vecino que este año fue reconocido como funcionista de honor por la actual comisión de festejos. Hasta hace relativamente pocos años, no había carpa para preservar la fiesta de las inclemencias del tiempo. Sin embargo, aunque eso traída de cabeza a los organizadores, no importaba tanto a quienes querían disfrutar del Carnaval en Guimarei. Tanto es así que algún año la parte de abajo del palco servía para guarecerse entre chaparrón y chaparrón, sin perder el buen humor. Las cantinas también experimentaron cambios a medida que la fiesta fue evolucionando. “Llegó a haber 20 cantinas”, indica Tato. Además de diversos servicios de hostelería ambulante, comisiones de distintas parroquias de A Estrada montaban su barra en Guimarei para intentar recaudar fondos para sus propias fiestas. “Hubo un momento en el que ya había mucha gente y siempre acababa habiendo problemas porque, claro, el campo es que es”, recordó Manuel Tato. Se apostó entonces por que solo la comisión de la parroquia anfitriona explotase el servicio de bar, también con la intención de financiar las patronales (las fiestas de Os Dolores, que se celebran en septiembre). Hoy en día se alquila el campo a una empresa y que ella se encargue de montar y servir. También los disfraces han ido evolucionando en el Entroido de Guimarei. Durante los primeros años, la gente que acudía disfrazada a la fiesta llevaba el rostro tapado con una máscara o una careta para burlarse –sanamente– de quien no se hubiese animado a disfrutar de la gracia del Carnaval. Eran tiempos en los que muchos asistentes acudían a la fiesta sin disfraz, algo que ahora no sucede. Aunque todo intento de vestirse fuera de lo común vale, es cierto que cada año el nivel sube más entre quienes acuden disfrazados, de manera que ya son muchos los que se las ingenian semanas antes para lucir originales en este evento o los que forman grupos para ir disfrazados con una temática en común. La imaginación pone los límites, solo se exige ganas de pasarlo bien. Recuperación Guimarei se ha convertido en un referente imprescindible para los estradenses a la hora de vivir estas fiestas. Es, sin género de dudas, el baile de disfraces más importante del municipio. Esta noche regresa con fuerza, después de dos años sin celebrarse a consecuencia de la pandemia del COVID-19. En 2022 estaba todo preparado para su recuperación, pero un brote inoportuno aconsejó a la comisión pensárselo dos veces. Tato se dedicó por entero a la organización de esta fiesta durante muchos años seguidos. Ahora ha decidido dar el relevo y que se la nueva comisión la que se encargue. Si durante años había equipos de vecinos diferentes para organizar los carnavales y los Dolores, ahora hay uno solo que asume ambas celebraciones. La fiesta comenzará temprano hoy en esta parroquia estradense. Lo hará en la iglesia parroquial, con misa en honor a Santa Apolonia. La música llegará a continuación, de la mano del grupo de baile y música tradicional Tamparrantán. La formación se encargará de amenizar la procesión y ofrecerá también un concierto para la sesión vermú. El plato fuerte llega por la noche. Concretamente desde las 23.00 horas, cuando se espera que dé comienzo el baile de disfraces. Las previsiones meteorológicas anuncian cambio de tiempo para estos días. Para curarse en salud, Guimarei no olvidará la carpa, a fin de proteger la fiesta de cualquier chaparrón ocasional. Como antes del paréntesis que impulso el coronavirus, habrá servicio de autobús continuo entre el campo de la fiesta y el casco urbano estradense. La música correrá a cargo de la popular orquesta París de Noia, acompañada de Disco CDC La Mega y sesión DJ fin de fiesta con Carlos López. Guimarei lo tiene todo a punto. ¿Y tú?