Vecinos de un edificio de Otero Pedrayo instan a la Sareb a atajar la inundación de sus garajes

Los en torno a 40 vecinos de un edificio de la calle Otero Pedrayo de Lalín conviven desde hace años con una situación que, advierten, acabará provocando problemas estructurales en el inmueble. Sus garajes se inundan a diario a consecuencia de las filtraciones procedentes de otro edificio anexo, deshabitado, que quedó a medio rematar durante la crisis del ladrillo y acabó en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido como el banco malo.

Hace ahora un par de años la comunidad de propietarios puso este asunto en manos de un abogado, que consiguió que la propietaria del edificio por el que entra el agua instalase una bomba de achique permanente para evitar el anegamiento de sus garajes. Lo que parecía ser una solución provisional –los afectados entienden que la Sareb debe tomar las medidas correctoras necesarias para que en su inmueble no se formen balsas de agua de varios metros– se frustró cuando la máquina de achique dejó de funcionar. Los vecinos entienden que la bomba no fue revisada periódicamente y acabó por dejar de cumplir con su misión de evacuar el agua y que no llegase a la edificación afectada. Esta es la conclusión a la que llega el presidente de la comunidad de vecinos, Manuel Frade, quien explica que durante las últimas semanas fue vital la colaboración prestada por el servicio municipal de Emerxencias Lalín, yendo casi a diario con una bomba a achicar el agua de la planta baja de su edificio. “Venían más o menos cada dos días y estamos muy agradecidos porque nos hicieron una gran labor, pero nos dicen que no pueden estar aquí todos los días, porque tienen otras tareas que atender y es normal”, manifiesta.

Los afectados de una edificación multifamiliar compuesta por 16 viviendas meditan comprar una bomba de achique mientras esperan por la respuesta de la Sareb a un burofax remitido recientemente con el que confían que sus exigencias sean atendidas.

Comunicación en 2021

Es el mismo procedimiento al que recurrieron en junio de 2021, cuando el agua acumulada superaba el metro de alto en los garajes. El problema estriba, aducen los vecinos, en que el agua se acumula entre un predio y la pared del edificio deshabitado y acaba filtrando a esta edificación situada en el número 12 de la calle que parte de la rúa Ramón Aller y confluye en las inmediaciones de la estación de autobuses lalinense.

“Los abogados le mandaron un burofax a la Sareb y si no atiende lo que le pedimos, acabaremos en el juzgado”, advierte Manuel Frade. Otros vecinos aseguran que la constante exposición de la estructura del edificio a la humedad ha generado ya daños estructurales en algunos pisos, donde asoman grietas.