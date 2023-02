Blanca tiene la sonrisa más agradecida que conozco. Surge en su preciosa cara como un resorte, respondiendo a cada carantoña, a cada hormiguita de dos dedos que busque sacarle las cosquillas, a cada zambullida en el agua. Blanca nació sirena. Con una tez que hace honor a su nombre y un cabello rubio que reta a las caracolas que la rodean en la orilla, nunca siente el frío cuando se adentra en el mar. Si la dejan, puede pasarse horas en el vaivén de las olas que mueren besando la arena. Ella no canta, pero te atrapa por entero. Resulta hipnótico verla disfrutar en su elemento. Chapotea, juega, goza…y su risa te alegra el corazón. Blanquita es la versión más hermosa de La Sirenita. No es una princesita, y estoy segura de que nunca querría serlo. Ella es una guerrera; de las de verdad, de las que luchan sin perder nunca sus ganas de reír. Su padre no es el rey del mar; su madre no gobierna sobre las aguas. Son sus más fieles escuderos, siempre dispuestos a acompañarla en la batalla mientras le devuelven la sonrisa, sin dejar que nunca adivine en sus rostros las ganas que tantas veces tienen de llorar. Blanca tiene síndrome de Angelman, sí, pero también a los padres más valientes y entregados que conozco.

Cuando una sabe que va a ser madre, cuando uno descubre que va convertirse en padre, es absolutamente normal que te asalten los miedos. El que más y el que menos se proyecta con su bebé en brazos, se ve jugando con él y fantasea con cómo sonará su voz. Por mucho que Roberto y Rosa se hubiesen planteado la posibilidad de que algo no marchase bien, jamás hubiesen podido pensar en el síndrome de Angelman. Sencillamente porque no sabían ni que existía, aun cuando hoy sean capaces de ofrecer sobre él una clase magistral. Predispuestos a la sonrisa “El síndrome de Angelman es un trastorno genético. Causa un retraso en el desarrollo, problemas del habla y el equilibrio, discapacidad intelectual y, a veces, convulsiones. Las personas con síndrome de Angelman suelen sonreír y reír frecuentemente y tienen personalidades felices y excitables”. Esta es la primera respuesta que ofrece Google en una búsqueda rápida. Nunca me atreví a preguntar, aunque imagino la respuesta, si estos dos estradenses googlearon estas tres palabras para saber de qué le hablaban los médicos para ofrecerles un diagnóstico que les explicase ese “algo” que le pasaba a Blanca y que ninguno podríamos sospechar, pero que el ojo clínico de su pediatra llevaba meses observando. Un estudio genético cantó qué sucedía. Y hubo que asimilarlo. Todavía recuerdo el dolor en sus ojos, la impotencia en sus lágrimas y esa necesidad imperiosa de buscar información, de encontrar una solución, de negarse a que aquello pudiese estarle sucediendo a su pequeña. Siendo madre y amiga, podía sentir su desgarro y en más de una ocasión lamenté que mis elogios sobre la carita siempre sonriente de Blanca pudiesen excarvar –aun sin pretenderlo– en su yaga. Como cada 15 de febrero desde hace diez años, este miércoles se celebró el Día Internacional del Síndrome de Angelman. Se lo considera una enfermedad rara, que no suele detectarse hasta edades que oscilan entre los 2 y los 5 años, cuando los comportamientos y rasgos que lo caracterizan comienzan a hacerse más evidentes. Algunas fuentes estiman que en España hay registrados alrededor de 200 casos, aunque se calcula que hay mucho infradiagnóstico. Un bálsamo Después de consultar multitud de estudios, de hablar con genetistas de la talla profesional –y humana– de Ángel Carracedo y de buscar respuestas y esperanzas por doquier, Rosa y Roberto encontraron un bálsamo en la delegación gallega de la Asociación Síndrome de Angelman (ASA). Reúne a familias como la suya, que precisan soporte humano e informativo, que necesitan orientación y mejorar tanto la calidad de vida de sus hijos como la suya propia. La asociación tiene también el objetivo de fomentar y financiar investigaciones sobre este síndrome. Todo lo que se empuje en esta dirección es poco. Es necesario saber más sobre el síndrome e investigar para que, quizás algún día, sea posible superar esa especie de interrupción en la conexión de las cadenas cromosómicas. Con días como el miércoles, se busca concienciar a la sociedad de esta imperiosa necesidad, que uno no siente tan suya hasta que se sitúa en el papel de Roberto y Rosa. Pero estas cartas se reparten para todos. Sin excepción. Abre los ojos Viéndolos a ellos no me arriesgo al decir que el 15 de febrero tiene que servir también para que la administración abra los ojos. Quizás algún día pueda encontrarse la cura para este síndrome, y por ello hay que investigar; pero lo que es ya una certeza colosal es que familias como la de estos dos estradenses necesitan toda la ayuda que se les pueda brindar. YA. AHORA, no en un futuro incierto. Esto se puede hacer ahora. SE PUEDE. Ese es el dinero bien invertido, el que se destina a personas que cuidan de personas. Decir que es difícil sería un embuste. Sería reírse de quien se deja la piel en el intento. De quien se quema cada día a lo bonzo por sus hijos, mientras el dinero se despilfarra en anuncios estúpidos, en campañas estériles, en bagatelas de lujo que pagamos todos. Una niña afortunada Blanca tiene muchos motivos para sonreír. Es una niña afortunada. Ha nacido en una familia que ha sabido levantarse después de recibir el mazazo de su diagnóstico. Lo hace cada día, aunque las fuerzas no acompañen, para llevarla al colegio y a cada una de sus terapias. Y son muchas. A sus seis años, Blanca asiste a terapia ocupacional, terapia de integración sensorial, logopedia, fisioterapia, a un gabinete de psicopedagogía para trabajar la comunicación y a terapia en piscina. Son más de 30 horas al mes de dedicación exclusiva a la estimulación, a trabajar cada destreza. A su rutina se suman de cuando en vez terapias intensivas en distintos lugares de España. Con su esfuerzo y el de sus padres, ha conseguido caminar y pedalear en su bicicleta. Verla te hincha el pecho de orgullo, por ella y por unos padres ante los que no dejo de quitarme el sombrero. Roberto y Rosa se dejan al mes entre 1.000 y 1.200 euros en las terapias que Blanca necesita. ¿Cuánto aporta la administración? Pues ahora mismo lo máximo a lo que pueden aspirar: 715 euros, que se quedan muy lejos de cubrir gastos. Esto porque la niña tiene reconocido el grado tres de dependencia y es beneficiaria de la ayuda para atención temprana, que en Galicia abarca desde el nacimiento hasta los seis años. Pero Blanca cumple siete en septiembre. Y ahí las cosas se pondrán todavía más duras. La estupidez burocrática Como digo, la prestación que recibe esta familia está asimilada a la atención temprana, para la que se estima una intensidad horaria de 16 horas al mes. Blanca supera las 30, y sus padres han de estar pagando y justificando religiosamente ante la Xunta cada una de ellas. Cuando tenga siete años, tienen que solicitar otro tipo de ayuda. Una vinculada a la adquisición de servicios, con una intensidad horaria que pasa a las 70 horas mensuales. Eso sale a tres horas de terapia al día, una insensatez si se piensa en que un niño las combine a diario con la asistencia a clase, por ejemplo. Es una estupidez mayúscula, un sinsentido burocrático que aleja a esta familia de poder alcanzar la prestación que tienen hasta al momento, aun cuando no les alcance. Con suerte, su ayuda se quedaría en algo más de 300 euros. Sobrepasaría un poco los 400 fijos si, en lugar de esta subvención, les conceden la de cuidados en el hogar. Habría que sumarle otros 800 euros mensuales, más pagar la hipoteca, las facturas cada vez más abultadas, comer y cubrir los gastos de su otra hija. ¿Quién puede? Prácticamente nadie. Roberto y Rosa no saben qué van a hacer en septiembre. Y eso que son conscientes de que, en comparación con otros, parten de una situación privilegiada. Esta no es una cuestión estatal, sino autonómica. Contactos con otras familias y su formación para manejarse con este tipo de información les han llevado a descubrir que en otros puntos del país este tipo de casos tendría una aportación de 1.100 euros mensuales. Aquí se queda en 400. ¿Hace falta investigación? Muchísima. ¿Hace falta voluntad? Tanta o más. Conmemorar fechas como la del 15 de febrero es importantísimo para que muchos, en especial quienes tienen la sartén por el mango, abran los ojos y no desvíen la mirada. Lo dice siempre Roberto: tener un hijo es un acto de fe. No lo dice porque sea religioso, ni muchísimo menos, sino por tantas cosas que pueden pasar y que un padre o una madre ignoran. A mí me enorgullece verlos a ellos. Me dicen que cualquiera haría lo mismo por sus hijos, pero no. Blanca es una sirena valiente, una campeona que lucha cada día por ser solo una niña. Sus padres apartan miedo y desánimo para que su hija siga sonriendo, para asegurarse de que no sea el Angelman el que le dibuje la alegría en la cara. Para que Blanca ría a carcajadas solo porque es una niña feliz.