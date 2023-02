As minas da Valagosa, a mediados do século XX

A activa minería que houbo na nosa comarca, desde finais do século XIX ata ben sobrepasada a metade do século XX, deixou abertas moitas frontes, porque foi tanto de carácter extensivo, como de carácter intensivo e, neste último caso, podemos poñer como exemplo as minas de Fontao, popularmente denominadas “as minas da Brea”.

Este ciclo mineiro, o último habido, estivo adicado, basicamente, á obtención de minerais de wolframio e estaño, sendo o primeiro destes minerais un recurso estratéxico durante as guerras mundiais, primeira e segunda, como no perído posterior, durante a denominada Guerra Fría ou guerra dos bloques militares da OTAN e Pacto de Varsovia. A “febre do wolframio” extendeuse por toda a comarca deixando innumerables sondaxes en moitos lugares, entre os que destaca a zona de Vilatuxe: A Saborida, Penidos, O Casteliño, A Valagosa, Coto Costoira, Monte de Moa e Bustelos.

Unha interesante testemuña daquelas prospeccións foi o xeólogo holandés Jan Dirk Hilgen, porque estivo ao pé de moitas destas minas, nas que recolleu abundantes mostras duns minerais que non se buscaban de forma intencionada, senón que foron descubertos en formacións rochosas, que aparentaban ser “criadeiros” de wolframita, scheelita, etc. Polo xeral, tratábase de asociacións de minerais, porque en moitos deste filóns de pegmatita ou “dente de cabalo” (nome popular) aparecían conxuntamente: arsenopirira, ouro, casiterita, wolframita, espodumena (litio), galena, etc.

Máis litio ca wolframio

De feito, o importante non era que apareceran varios minerais asociados senón cal deles era o que predominaba e cales eran as súas concentracións. Así, arriba da aldea de A Valagosa (Vilatuxe), nas tenzas da Carqueixeira, espazo ocupado, actualmente, polo campo de fútbol de San Lourenzo, existía un filón que contiña espodumena, un mineral do que se extrae por diversos procesos o litio.

Naquela época, década dos anos 1950-60, o litio tiña pouca importancia porque o seu uso quedaba reducido a aplicacións na medicina (tratamentos depresivos) ou como material secante, polo que a súa explotación viuse moi reducida. De feito, a busca realizada arriba da Saborida tivo pouca importancia, porque o material descoberto foi o litio pero o buscado era o wolframio e, por iso, a explotación non pasou dunha simple prospección mineira.

Hilgen estivo, anos máis tarde, neste lugar e deixou constancia cartográfica e fotográfica, que se pode encontrar no seu legado, depositado no Pazo de Liñares e donado ao Concello de Lalín, logo do seu falecemento. Nunha folla do Mapa Topográfico Nacional, a escala 1/50.000, marcou a existencia de tres filóns mineralizados (espodumena) entre Ludeirón e A Valagosa, indicacións que serían tidas en conta, anos máis tarde, cando se publicou o Mapa Xeolóxico de España a escala 1/50.000.

Álbum fotográfico

Nun álbum fotográfico, depositado no Pazo de Liñares, poden verse dúas fotos en branco e negro, tomadas na pequena explotación mineira que houbo ao Leste de A Valagosa, na Carqueixeira, aberta nun filón de pegmatita, onde os buscadores de minerais esperaban atopar incrustacións de wolframita, pero, na realidade, había espodumena, mineral de litio de escaso ou nulo valor naquela época.

A chegada do investigador holandés Hilgen á nosa comarca serviu para esclarecer a realidade xeolóxica desta zona, sometida a prospeccións e búsquedas de minerais de caracter estratéxico que, lonxe de repercutir na nosa economia dun xeito activo, tan só serviron para descarnala e deixala en moito peor estado do que estaba antes, na época do “gran atraso económico de Galicia”, atraso no que seguiu e incluso se incremetou.