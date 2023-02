“No tuve ningún apoyo cuando dije que quería dedicarme a esto. Ni mis padres, ni mis amigos, ni mis profesores me entendieron. Ahora todos están orgullosos de mí”. Las palabras de la joven estradense Uxía Rodríguez Nebra recogen al mismo tiempo los duros momentos vividos al inicio de su aventura hacia el Mundial de Moto3 y la satisfacción por haber demostrado a todos que tenía razón y que hay algo más allá de los caminos principales que todos los jóvenes tienen ante ellos en el momento de decidir qué hacer de sus vidas.

“Siempre quise estudiar Administración de Empresas hasta el que primero de Bachillerato tuve un año muy malo y no sabía que hacer. Siempre me gustaron los rallyes y, especialmente, las motos, así que decidí estudiar mecánica de competición. Los padres y la sociedad siempre te inculcan que tienes que ser A, B o C pero hay muchas otras opciones. Ahora sé que lo habría pasado muy mal si llego a estudiar Empresas”, admite una joven que ayer volvió a IES Antón Losada Diéguez para dar una charla a los jóvenes que ahora mismo están en el lugar y en momento en el que ella estaba hace solo unos años.

Su historia comenzó cuando decidió salirse de camino marcado. Dejó el Bachillerato para matricularse en el Ciclo Medio de Elecromecánica de Vehículos Automóviles, en el CIFP Politécnico de Santiago. “Mis padres no quisieron llevarme a Santiago a hacer la matrícula, así que tuve que ir en autobús varias veces para hacerla”, recuerda.

Tras acabar el ciclo, realizó las prácticas en Talleres Otero de A Estrada, donde supo que un compañero continuó su formación en Barcelona. “Empecé a buscar opciones y encontre la Escolar Técnica Girona (ETG RACING), que es un centro privado que está centrado en la mecánica de competición, especialmente las motos. A mí siempre me gustó ir a los rallyes y me encantan las motos, así que me lancé. Allí trabajamos mucho con motos de competición, especialmente de velocidad, pero también de enduro y motocross”. Paralelamente la joven mecánica estradense estudia para sacarse el Grado Superior de Automoción y también el de Telemetría. “En tres años hago los dos. Todo está enfocado a la competición y tener más títulos ayuda”.

En esta formación, la estradense tuvo su parte práctica, trabajando en el box del Campeonato de España de motos. “Esto no tiene nada que ver con la mecánica tradicional. La base es la misma pero aquí todo se mira con detalle y se va muy rápido. A lo mejor acaba la carrera a las cinco de la tarde y tienes que desmontar una moto, limpiarla y volverla a montar. Es una responsabilidad, especialmente por la persona que se va a montar en esa moto y a ponerla a 300 por hora”, relata la mecánica estradense.

Ahora, Uxía Rodríguez dará un paso más en su carrera. En su segundo año del ciclo realizará prácticas en un equipo italiano femenino que disputa el Campeonato del Mundo de Moto3 llamado Angeluss. Esto la llevará a lo largo de este año a recorrer los 21 circuitos de todo el mundo donde se dispute este campeonato. “Estar aquí es impresionante. Jamás me habría imaginado hace unos años poder estar en un Mundial. Anduve mucho para llegar hasta aquí y estoy segura que todavía me queda mucho por andar”.