O meu can foi un mariscal de Napoleón

O ano pasado, a recreación de batalla de Pontelesma acolleu a centos de visitantes. O enfrontamento de hai 214 anos ainda segue moi vivo entre a poboación, grazas aos documentos que gardan familias como a de Roberto Rivas, ás investigacións de historiadores e tamén a tradicións como os Xenerais da Ulla, dos que as vestimentas teñen certa semellanza cos uniformes do exército de Napoleón. Pero hai outra tradición: a dos nomes das mascotas. Dous mariscais de Napoleón, Jean-de-Dieu Soult e Michel Ney, deixaron tal pegada nestas terras que dous séculos despois moitos cans levan os seus nomes.

¿Verdade que moitos de vostedes levan o nome do seu avó ou avoa, ou da madriña ou do padriño, simplemente por tradición? Na miña casa non adoitamos repetir nomes entre a familia, pero si nas mascotas: Linda, a nosa pastora alemana, é a quinta con ese nome, e só porque a primeira (da mesma raza) foi unha compañeira excelente que hoxe, trinta anos despois, ainda lembramos cun sorriso na boca.

E iso é porque hai persoas (e tamén animais) que deixan pegada. No instituto Marco do Camballón, que xa é un referente na investigación da transmisión oral, deuse un paso máis alá da regueifa e promove unha investigación tan orixinal como necesaria: o estudantado quere saber cántos cans en Galicia levan os nomes de Sul e Nei.

¿E estes nomes? Pois son os de Jean-de-Dieu Soult e Michel Ney, dous mariscais do exército de Napoléon que exerceron de comandantes durante a Guerra da Independencia en Galicia, en marzo de 1809. Hai 214 anos pasaron por estas terras máis de 50.000 soldados franceses. Un dos episodios máis importantes desta guerra foi o enfrontamento en Ponte Ledesma, Gres e Cira entre 1.500 soldados galos e un exército popular cos irmáns Benito e Gregorio Martínez á fronte. Estas batallas ainda perduran na lembraza colectiva da xente que vive á ribeira do Ulla, cun monolito ao pé da ponte entre Gres e Ledesma e cunha recreación dese enfrontamento que vai gañando adeptos ano tras ano, para atraer a centos de visitantes na última recreación, en agosto do 2022.

A batalla pervive no Entroido da Ulla, en concreto na ornamentación dos Xenerais, inspirada nos uniformes do exército invasor, e tamén nos propios Altos dos Xenerais, que non se atacan con espadas senón con improvisación e ironía. E agora vén a parte que non sabíamos: a forza do exército galo tamén se transmitiu nos nomes, pero para mascotas. O Marco do Camballón comezou a buscar cántos cans que se chamen Sul e Nei (son as formas populares dos apelidos dos mariscais) podía haber en Vila de Cruces, pero tamén na Estrada, en Silleda, en Touro, en Vedra, en Boqueixón e ata en Compostela, grazas á colaboración do alumnado de centros educativos destes municipios.

O primeiro que apareceu foi un Sul de Piloño, xa falecido, localizado por Hugo, do CEIP Cerdeiriñas. Despois apareceron Nei, de Salgueiros, e un border collie da Estrada chamado tamén Sul, e do que informou Cibrán. Sen saír da Estrada, en Oca vive outro can que atende por Nei. E Noelia García, alumna do instituto Pintor Colmeiro, de Silleda, apunta que Nei foi un nome habitual nos cans da súa familia. Pola súa banda, Eleonora, profesora do IES do Milladoiro, apunta que hai outra familia en Cambados que a todos os cans lles chama cun ou co outro nome dos dous mariscais. Esta familia chegou a enviar tres fotos das súas mascotas.

Investigación aberta

O Clube da Lingua, do instituto Marco do Camballón, continúa buscando máis mascotas que fagan honra aos dous comandantes galos. Por iso, solicitan a todas as persoas que coñezan algún caso máis que envíe fotos ao enderezo electrónico clubedalingua@gmail.com.