A Estrada será a última cita do Correlingua 2023. Será o día 31 de maio cando esta iniciativa a prol da lingua e da cultura galega recale na vila. Farao despois do seu paso por unha ducia de localidades, con actos repartidos ao longo do mes de maio. Carreiras e festas son a parte máis visible dunha morea de actividades que xa están en marcha. Foron presentadas no Concello de Pontevedra, sinalando a recuperación das rúas despois dos anos de pandemia. Na presentación participaron representantes das entidades organizadoras.

Todos eles fixeron fincapé na participación do alumnado. No último ano sen restricións, en 2019, participaron 19.000 alumnos en todas as actividades realizadas. Para asistir as festas desta vixésimo terceira edición do Correlingua os centros teñen que cubrir a folla de inscrición na web do Correlingua. Abriuse o prazo o 1 de febreiro, remata o 30 de abril. Coincidiron en apuntar o éxito que supón vinte e tres anos dunha manifestación lúdica na que está implicada toda a comunidade educativa, tanto profesores como alumnado.