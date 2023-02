Ecoloxistas en Acción ha interpuesto varias denuncias contra la empresa Recursos Minerales de Galicia, filial del Grupo Samca, por la nueva campaña de sondeos que ha iniciado en el monte vecinal de Doade, unos sondeos que llegan después de la derrota judicial del proyecto minero el año pasado. La empresa minera presentó en ese momento un proyecto de explotación para la primera de las fases de la macromina de litio “Alberta I”, que la Xunta tramitó sin someter a evaluación de impacto ambiental. El proyecto afecta a los concellos de Beariz, A Lama, Forcarei, Avión y Cerdedo-Cotobade.

Según explican desde la asociación, esta semana una empresa contratista de sondeos inició nuevas prospecciones con las que pretende esquivar la caducidad del permiso de investigación, concedido hace casi dos décadas y que a día de hoy se mantiene vigente. No obstante, parte de los sondeos realizados hasta ahora en el Monte de Lama Cega (SS1 y SS2) se encuentran próximos al Rego do Porto de Anta y no les consta que se hayan autorizado estas actuaciones por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, organismo que ya en su día informó negativamente del proyecto minero. Gracias a ello la empresa se vio obligada a desistir de su demanda en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aunque Ecoloxistas en Acción alertó en ese momento que era una victoria temporal, ya que estaban preparando la documentación de un nuevo proyecto.

Recuerdan que la idea es fragmentar artificialmente una macromina, con la que la empresa pretende explotar sucesivamente media docena de minas a lo largo de 20 kilómetros, incluyendo varias a cielo abierto. Al mismo tiempo, la empresa Strategic Minerals, que ya comenzó la explotación de la mina de la Penouta, pretende continuar la explotación hacia Avión, Boborás y Covelo, donde está tramitando los proyectos “Alberta II”, “Carlota”, “Macarena” y “Maite”.