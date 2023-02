“Compre estar á altura das circunstancias na xestión do tesouro chamado Galicia”

O Museo Municipal “Ramón Aller” de Lalín foi onte esceario da presentación do libro O Pote do Ouro. Novas de tesouros na Galiza, do etnógrafo e colaborador de FARO DE VIGO, Calros Solla Varela. O evento foi organizado polo Seminario de Estudos de Deza (SED) e a concellería de Cultura de Lalín.

–Foi complicada a escolma de tesouros por todo o país?

–Foi laborioso. Compre dedicarlle moitas horas, non cabe dúbida. O libro é unha mextura de tesouros. Faise referencias aos tesouros crematísticos, a estes denomino contantes, soantes e rutilantes, como moedas de ouro ou prata, alfaias, xemas, etcétera. Ao mesmo tempo, falo dos tesouros que acadaron a categoría de mito. O tesouro como ser mitolóxico. Nese sentido hai que amentar a Álvaro Cunqueiro, que foi o primeiro que fixo fincapé ou puso o ollo nesta sorte de tesouros. Eu entendo que mercé a miña humildosa recolla persoal sempre pois da man os informantes de Terra de Montes, en concreto de Cerdedo, e as lecturas puídose dar por concluido este libro.

–Están todos ou quedou algún fora desa colleita persoal?

–A noticia de tesouros que eu recollín na parroquia de Cerdedo, e posteriormente no concello de Cerdedo, pois estou convencido de que faltan moitos. Eu mesmo tamén fixen una selección. Fun escolmando das moitas horas de traballo de campo e gravacións aquelas noticias máis curiosas. Despois, o que se corresponde co mergullo en 120 anos de prensa histórica, dende logo as novas máis abrallantes ou anecdotario máis rechamante, eu penso que está recollido. Está claro que non faltan ás mencións ao tesouro de Caldas ou ao dos galeóns de Rande, e mesmo o tesouro de Agolada. E que temos que ver que eses son os grandes tesouros da humanidade porque, por exemplo, o tesouro de Caldas é o depósito de ouro máis importante da súa época histórica e o dos galeóns de Rande é o meirande tesouros de todos os tempos e están todos aquí.

–As comarcas de Deza e Tabeirós, son especialmente ricas?

–Cumpría facer un traballo de campo exhaustivo. Tamén é certo que eu por exemplo a meirande parte das noticas de tesouros que fan referencia ao concello de Cerdedo e a parroquia de San Xoán de Cerdedo recollínas a finais da década dos noventa. Aqueles informantes nonaxenarios tiñan motísimo máis que dicir ou sabían dicir mellor ou tiñan un maior interese en contalo cos nonaxenarios de hoxe en día. Probablemente moitas das lendas sobre tesouros foron caíndo no esquecemento. En este sentido, os traballos de campo enfróntovos con esperanza e estou convencido de que aparecerán máis lendas, contos e relatos sobre tesouros.

–Cal é o seu tesouro galego favorito entre todos eles?

–Vou falar en Lalín, enton hoxe (por onte) teño que dicir que a historia do tesouro de Agolada é ben xeitosa porque a súa localización estaba fixada en territorio do concello agolades, máis probablemente debeu aparecer no concello de Lalín. E durante moito tempo estivo custodiado en Cerdedo. Así que, a denominación do tesouro debera ser tesouro de Lalín, Agolada, Cerdedo. Penso que tiña que ser así.

–Pensa que estáse coindando a xeito todo este tipo de patrimonio polas autoridades competentes?

–Está claro que é evindentísimo que habería que facer algo ao respecto. No libro tamén se albisca a interpretación do país como tesouro. Quero dicir que realmente o país é un tesouro de cultura milenaria, é un tesouro de ritos e tradicións, e compre que aquel que xestione o tesouro chamado Galicia que esté á altura. Eu dende hai moito tempo veño criticando e esixindo que aqueles que nos gobernan estéan á altura das circunstancias, á altura do pobo e a áltura do noso importante acervo cultural.

–É optimista ao respecto?

–Date conta que a meirande parte dos tesouros, ou unha boa parte dos tesouros están vinculados pois con castros ou mámoas. Evidentemente, que se non coidamos o patrimonio material, o patrimonio inmaterial fica orfo de áncoras. Se facemos desaparecer un castro ou se destruímos unha mámoa non só estamos perdendo o obxectivo arqueolóxico, senon que estamos facendo desaparecer o soporte da lenda. A protección ten que ser integral, iso é algo evidente.

–A qué se refire cando fala dunha protección integral?

–Cando se escacha unha mámoa, por exemplo, ou unha pala pasa por riba dun castro e depois faise unha plantación dun eucaliptar nas súas inmediacións ou enchen o monte de aeroxeradoras eólicos. Ahí o que demostramos e que non estamos nin moito menos á altura das circunstancias. Neste caso, aqueles que nos gobernan non son quen primeiro de albiscar o cerne da nosa condición de país vello, cunha cultura ancestral, senon que ademais non sabemos administrar o tesouro que temos herdado.

–Haberá segunda parte da historia dos tesouros galegos?

–Sabes que a cabeza vai e ben. Unha das preguntas que me fan ou que me fixeron nestes días tan intensos foi que se eu ía desvelar na charla no museo de Lalín cales son os procedementos para achar un tesouro. Eu o que digo é que realmente, e vou falar de tesouros, pero falarei de tesouros felizmente convidado polos compañeiros do Seminario de Estudos de Deza, pero eu non son un especialista en tesouros porque en realidade non son un especialista en nada. Realmente, púxenme a escribir un libro sobre tesouros porque non sabía nada deles. Agora sei un pouqiño, pero só un pouquiño. A cabeza irá por outros camiños ao mellor ou quen sabe se volverei aos tesouros, ao mellor mesmo atopo un. Entón xa non teño que facer maís nada.

–Contento co apoio do Seminario de Estudos de Deza?

–Estou encantado de ir a Lalín. Encantado de que me convidase o Seminario de Estudos de Deza e coma sempre responsabilizado, pero como digo encantadísimo de viaxar a Lalín e de presenar O Pote do Ouro. Será todo un pracer falar de grandes tesouros universais. Como che dicía no caso do tesouro de Caldas é o exemplo de ouro indíxena porque é ouro extraído no noso territorio e o de Rande, elevado tamén á categoría de mito importante, e moitos foron os chamados por esa febre, é un tesouro alóctono pero veu caer aquí, na ría de Vigo.