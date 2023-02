La estación de servicio de Plenoil no se instalará en el Barrio do Campo. Cerca de tres años y medio después de que aparecieran las primeras pancartas en contra de la ubicación elegida para su gasolinera de bajo coste, la empresa ha desistido y busca ya otro lugar en el entorno del núcleo urbano de Silleda.

El alcalde, Manuel Cuiña, mantuvo un encuentro ayer con residentes en el barrio para comunicarles las novedades sobre el caso, que, en sus palabras, “son fruto de la gestión de los últimos meses, pero también un triunfo de los vecinos, que se mantuvieron firmes”. Los asistentes mostraron su alegría por este cambio, que pone fin a la movilización que emprendieron en septiembre de 2019 y que se hizo visible mediante la colocación de pancartas delante de la parcela elegida y en los balcones de sus viviendas.

La empresa tiene previsto tramitar en próximas fechas los permisos pertinentes para su nueva ubicación, en la que ya trabaja su departamento de expansión, tal como confirmó ayer a esta Redacción. Su intención es situarse en las proximidades de la localidad de Silleda y una de las opciones que baraja es alguna finca con acceso desde la carretera de Forcarei (EP-7201), que es titularidad de la Diputación. No obstante, Plenoil prefiere no entrar en detalles mientras no tenga un acuerdo en firme sobre el terreno: “Estamos buscando otras ubicaciones por la zona”, se limita a indicar.

En octubre pasado se conocía la sentencia que estimaba el recurso de Plenoil contra la decisión de la Xunta de Galicia de no formular declaración de incidencia ambiental. El gobierno local, que se personó en la causa, siempre mantuvo que la ubicación escogida, rodeada de edificios de viviendas y casas unifamiliares, no era la adecuada y, desde el primer momento, invitó a la empresa a buscar otras alternativas. “Siempre dijimos que no nos gustaba la ubicación propuesta, muy cerca de las viviendas”, señala Cuiña.

El Concello de Silleda, que siguió en contacto con los residentes en las inmediaciones de la finca de O Campo desde que la empresa presentó el proyecto, en octubre de 2019, alegó en enero de 2021 contra la ubicación de la gasolinera, aduciendo, entre otros motivos, la proximidad a las viviendas. Un mes después, en febrero de ese año, la Consellería de Medio Ambiente resolvía que no procedía la declaración de incidencia ambiental en base al informe municipal del 14 de enero de 2021 en el que se advertía de que el uso solicitado no era compatible con el Plan Xeral aprobado provisionalmente –entonces– para el municipio de Silleda.