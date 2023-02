La transformación total del centro urbano de Soutelo de Montes para convertirse en un espacio accesible y más centrado en las personas será una realidad en abril, según se anunciaba ayer tras la visita de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, a las inmediaciones.

Las obras están financiadas con 440.000 euros del Plan Concellos, y afectarán a las calles Parque Venezuela, Travesía do Parque Venezuela, rúa C y Rúa do Ambulatorio y contemplan nueva pavimentación con hormigón en las aceras, nuevo firme bituminoso y la dotación de nueva señalización horizontal y elementos vegetales, así como el acondicionamiento de las zonas verdes y del Parque Venezuela. Se reorganizará el tráfico y también las zonas reservadas para el estacionamiento, con plazas para personas con movilidad reducida y un aumento de las áreas de aparcamiento en el entorno del centro de salud. También se ampliarán las redes de recogida de pluviales y de iluminación pública. Además, en el caso del alumbrado, se sustituirán las lámparas existentes por luces LED que mejorarán la eficiencia energética de todo el entorno. Según acercan desde la administración provincial, “mediante esta intervención se conseguirá aumentar la seguridad y movilidad peatonal de esta zona residencial y de equipamientos de Soutelo de Montes, así como una total accesibilidad en la zona”.

En su visita a la zona, acompañada de la alcaldesa, Verónica Pichel, Silva describía la actuación como “la obra de mayor envergadura en cuanto a la transformación del espacio público en Forcarei, que beneficiará a más de 1.000 personas, entre vecindario y personas que transitan la zona”.