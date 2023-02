Monbus regatea su horario

No hay cinco minutos más reparadores y placenteros como esos que se le roban al despertador. Parece que no hay momento de la noche en el que se duerma tan sumamente bien como cuando se regresa a los brazos de Morfeo, justo después de implorar unos minutos de prórroga cuando brama la alarma de primera hora de la mañana. Si ya cuesta despegarse de las sábanas, todavía es más difícil sabiendo que toca enfrentarse al frío o a la lluvia a unas horas en las que el cuerpo se niega a creer que haya que ponerse en marcha cuando la falta de luz le invita a pensar lo contrario. Precisamente cinco minutos son los que ahora marcan la variación horaria de la segunda expedición diaria de transporte público entre A Estrada y Santiago de Compostela, la línea que cubre la empresa Monbus. Desde el pasado jueves, los viajeros están saliendo de la capital estradense a las 07.15 horas, cinco minutos antes del horario oficialmente aprobado. La hora de salida no es otra que el resultado del regateo que la concesionaria ha venido haciendo con el horario de este segundo viaje de la mañana, después de anticiparlo –por decisión unilateral– a las 06.55 varios días y llevarlo después a las 07.10 por espacio de varias jornadas.

Los usuarios están cansados. Si se lo hubiesen consultado, si les hubiesen informado, si –sencillamente– se les hubiese tomado en consideración, el que más y el que menos estaría dispuesto a ceder sin mayores consecuencias esos minutos de anticipo en su partida diaria hacia Santiago por motivos laborales y académicos. Sin embargo, estos ciudadanos se sienten “ninguneados” y tienen previsto hacerlo constar así ante la Valedora do Pobo, a quien esta semana presentarán un escrito describiendo el peregrinaje de protestas e incertidumbres de las últimas semanas. Y es que estos usuarios emprendieron una recogida de firmas para pedir que se mantenga el horario aprobado para esta concesión, molestos porque nadie les hubiese avisado ni informado de los cambios que la empresa llevó a efecto, dejando en tierra a algunos pasajeros o obligándolos a permanecer esperando su autobús más tiempo del previsto. Los cambios se realizaron –inciden– sin preguntar, sin avisar y sin autorizar, una cuestión que se confirmó desde la Xunta de Galicia y que los afectados aseguran haber vuelto a comprobar estos días con el Servizo de Mobilidade. Lejos de conformarse y amilanarse –previendo ya que la empresa se escudará en que parte de Soutelo de Montes a la hora aprobada– estos ciudadanos piensan seguir defendiendo sus derechos como consumidores hasta las últimas consecuencias, con el deseo de que se respete aprobado y, por tanto, lo comprometido con los usuarios a través de las propias condiciones de una concesión pública.