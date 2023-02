Yo leo, tú lees

Las recomendaciones, esos consejos que nos guían a la hora de tomar decisiones, son necesarios y cada vez más buscados para todos los aspectos de la vida. Por eso existen páginas que te ofrecen reseñas de restaurantes, hoteles, coches o paisajes. Todo lo que puede ser consumido, en el sentido más amplio del término.

La literatura no es una excepción, y en A Estrada tiene una embajadora. Se trata de Yolanda López, catalana de nacimiento y vecina de la localidad desde hace 20 años, y que lleva desde el 2020 al frente del perfil de instagram @yo.leo.tu.lees. La idea de iniciar este proyecto, cuenta, vino “cuando nos confinaron, a causa de la pandemia, el hábito lector se disparó y también la petición de recomendaciones de libros de mis amigos y familiares. Así que decidí darle un alcance general a mis opiniones creando el perfil. Tras el éxito de los primeros meses y la amabilidad de la comunidad lectora en la red social, decidí darle continuidad”.

La pasión por los libros de López es incuestionable, y así lo demuestra el ritmo de sus lecturas “no hay épocas iguales y depende del número de páginas, aunque la media es de dos libros a la semana. Sin embargo, en descanso, como el verano, suelo leer más y en Navidades menos”. De todos modos, ella no se plantea esta actividad “como un reto, por lo que no sigo la cuenta”. Para Yolanda, lo mejor de la literatura es que “cada libro te permite descubrir personajes y diferentes tramas, llevándote a crear, con tu mochila persona, una lectura única”.

Bajo su punto de vista, la sociedad debería leer más, pero para ello apunta que primero hay que “crear el hábito facilitando que el lector pruebe a través de todos los géneros para ver cuál es el que mejor se adapta a él. De nada sirve que yo te recomiende una novela histórica buenísima, cuando lo que a ti te gusta es la novela gráfica o el misterio. Ni apreciarás la calidad de lo que te recomiendo, ni crearás el hábito porque abandonarás la lectura por aburrimiento”.

En su caso, Yolanda confiesa que “yo siempre he sido muy lectora. Desde que era niña estuve rodeada de libros, propios, prestados o de la biblioteca, y en una familia con la misma pasión, recomendar y comentar libros es una actividad natural para mí”.

Después de tanto tiempo, son muchos los títulos que han pasado por sus manos, pero los que verdaderamente la marcaron fueron “Madame Bovary, de Flauvert, en el instituto, a causa de esa pasión desbordante que todo adolescente empieza a sentir en sus primeros amores, y Juan Sebastían Gaviota, de Richard Bach, una novela corta que te invita a encontrar tu propia identidad y desprenderte de los prejuicios” aunque actualmente, entre sus favoritos también se encuentran, Pardo Bazán, Stefan Zweig, Arantza Portabales o la biografía de Eleanor Roosevelt. No hubo, sin embargo, ninguno que detestase, aunque sí “muchos que no me han gustado. De esos no hago reseñas, simplemente los pongo en una carpeta llamada ‘prescindibles’”.

Como ávida lectora que es, Yolanda nunca deja un libro por la mitad, “sigo hasta la última página con la esperanza de que mejore, aunque en numerosas ocasiones eso no sucede”. No todos tienen su fuerza de voluntad, pero lo más probable es que si se sigue su cuenta de instagram, esa situación no llegue a darse.