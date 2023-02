“Hablando con caballos puedes poner luz a áreas de tu mente que tienes tapadas”

Candy Rodríguez imparte el sábado un taller de bienestar emocional que tendrá lugar en la sede de Anacos A Estrada y que está promovido por la Clínica Freitas. Esta viguesa afincada en Monforte de Lemos es conocida por su trabajo como coach emocional, empleando caballos para sus terapias. Conocemos un poco más sobre sus técnicas de trabajo y los beneficios que tiene para las personas.

–Suena muy bien pero ¿en qué consiste el trabajo de una coaching equina?

–No sé si le puedo llamar coaching a lo que hago. Esto de ponerle siempre nombres a las cosas es una forma de encajonarlas para que resulte más comprensible, para mí y para los que vienen aquí o disfrutan de las sesiones con caballos. Podemos decir más que es un aprendizaje con caballos. Ellos te pueden enseñar aquello que está más oculto en tu interior. Tus pensamientos más automáticos o emociones que están bloqueando situaciones que has vivido o que tienes miedo a vivir. Los caballos reciben toda la información que les llega a través de nuestro lenguaje corporal o facial, de nuestra frecuencia respiratoria o cardíaca... ellos son capaces de interpretar toda esa información más sutil pero que estamos emitiendo y ofrecen unas respuestas a esas inquietudes que se manifiestan a través de la interacción con ellos. Vas a recibir colaboración voluntaria de ellos o no dependiendo de lo que emites. Es algo que no notas hasta que tienes un bicho de 500 kilos delante.

–¿Y cómo sabemos lo que nos está diciendo el caballo?

–Ahí entro yo. Mi labor es hacer de traductora. Hay veces que es muy evidente. Por ejemplo, si te pido que lleves al caballo caminando de un punto A a un punto B y se para por el camino. Eso demuestra que tienes algo atascado. Luego hay mensajes más sutiles.

–¿Es llegar y meterse ya con los caballos?

–Tanto en las sesiones de grupo como individuales solo se les da unas pautas de seguridad, porque se trabaja con caballos sueltos. Sin embargo, no se les explica demasiado para no intervenir o condicionar la relación que va a surgir. La idea es que te relaciones con el caballo como en la vida normal ante cualquier situación. Ahí las sensaciones se ven amplificadas.

–¿Qué ventajas tiene?

–Es una forma de ser consciente y observar de manera más evidente cosas que se nos esconden o que nosotros mismo nos tapamos. A veces sabemos que estamos atascados pero no cómo salir de eso o cómo resolver ese bloqueo. El trabajo con los caballos permite ir directamente a la emoción que hay detrás esos pensamientos, que a veces no somos conscientes que tenemos. A través de la conversación con los caballos puedes poner luz a áreas de tu mente que tienes tapadas.

–¿De dónde surge ese entendimiento que tienen los caballos de las personas?

–Es algo milenario. Los caballos son, después del perro, el animal que lleva más tiempo domesticado. Llevan más de 5.000 años. La relación entre los caballos y los humanos la conocemos todos. Nos han ayudado a conquistar, a comer, en la guerra, a descubrir nuevos lugares... desde hace unos años están más condicionados al deporte pero no dejan de estar en sus genes esa relación de tantos años con los humanos. Ellos han aprendido de nosotros y de nuestra forma de comunicarnos. Además, los caballos son seres hipersensibles, porque son animales que han sido cazados durante años, por el hombre o por depredadores. Al final ellos aprenden a leer el entorno como una forma de supervivencia. Así se vuelven grandes expertos a la hora de leer lo que los rodea.

“A veces es como soltar una mochila”

–¿Cómo se siente la gente ante estas sesiones?

–Las sesiones son muy emocionales. Hay veces que sucede un salto, un eureka, un darme cuenta en el mismo momento. Ahí pueden salir lágrimas o ser una forma de liberación o ligereza. Es como soltar una mochila. Otras veces es algo que viene más tarde, unos días después de mantener esa conversación con los caballos. Hay gente que me llama después para contarme los cambios en su vida.

–¿Sirve cualquier tipo de caballo?

–Sí, los caballos son caballos. Sí que es cierto sin embargo que mis caballos están disponibles 100%. Son caballos que viven libres, en manada, con comida a su disposición y con buen trato. Eso hace que estén equilibrados para las sesiones. A veces hago sesiones en otros lugares, con caballos que viven en otras condiciones y no los ves tan disponibles.

–¿Cómo empezó con todo este mundo?

–Mi relación con los caballos empezó con trece años. Ellos me empujaron a estudiar veterinaria. Di además muchos años clases de equitación y me gustaba mucho la doma. Después fui teniendo caballos en libertad y comprendí la relación con ellos desde otro lugar. Veía lo que me aportaban a mí y lo que aportaban a la gente que venía. Eso despertó en mí una curiosidad y me llevó a estudiar para poner esto al servicio de las personas. Así acabé estudiando en Barcelona. A partir de ahí estudié coaching, educación emocional... una cosas fue llamando a la otra.

–El sábado imparte un curso en A Estrada pero esta vez no contará con sus caballos.

–No va a haber caballos pero voy a estar yo, que estoy directamente influenciada por ellos. Intento transmitir que esa vida sencilla, suave y armónica que tienen los caballos, sin estar siempre en lucha. Eso es lo que planteo en mis talleres, en este caso intentando mejorar nuestro bienestar emocional.