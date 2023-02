El Carnaval es para todos: para los niños, los adultos y las mascotas. El Concello de A Estrada ha querido imprimir este año esa filosofía a su tradicional concurso de disfraces, programado para el próximo lunes. En él se repartirán casi 3.000 euros en premios, con un galardón especial para grupos locales que incrementa su cuantía y con la nueva categoría para animales de compañía. Antes de que hasta el perro salga de casa con careta, el espíritu carnavalero campará a sus anchas por el municipio. Ha llegado el momento de dar rienda suelta a la imaginación.

VIERNES.

Aunque ya llevan toda la semana disfrutando de la antesala del Carnaval, será mañana viernes cuando estas fiestas irrumpan con todo su colorido y buen humor en los centros educativos del municipio, en los que hay programados varios festivales, algunos de ellos con acceso a las familias. Ya por la noche, a partir de las 21.00 horas, comenzará el concurso de disfraces organizado por los hosteleros estradenses. Participan O Candil de Silvia, Oasis, Enredo, Eureka, Florida, Os Peares, 20 Berzas, Sky y Central. Para la categoría de grupos –mínimo cuatro participantes– habrá un primer premio de 600 euros y un segundo de 300. En individual habrá un único premio de 150 euros.

SÁBADO.

La residencia de mayores toma el relevo, con un baile de disfraces desde las 17.30 horas. Las ganas de disfrutar del Carnaval continuarán por la noche. En el Recreo Cultural se celebrará una cena baile, en la que los asistentes disfrutarán del cocido de Río Liñares y de la música de DJ Will. También habrá cocido de Entroido en el nuevo Hotel Estrada Rooms, en este caso servido por Taberna Navegación.

DOMINGO.

En esta jornada toman el relevo los niños. El Concello programa para esta tarde, a partir de las 16.30 horas, el baile de disfraces infantil, con juegos y merienda en el Samaná. También el Recreo Cultural reserva la sesión dominical para los disfraces infantiles, programando su tradicional fiesta y desfile de Carnaval.

LUNES.

Si el tiempo lo permite, la alegría del Carnaval tomará las calles de A Estrada el 20 de febrero. Desde las 17.00 horas empezarán a desfilar los participantes en el concurso de disfraces, que estará presentado por Isi en la Praza da Feira. El recorrido previsto contempla salir de este enclave hacia la Porta do Sol, subiendo seguidamente por Ulla y Calvo Sotelo, hasta el cruce con Justo Martínez. El desfile continuará por la Rúa Iryda y enlazará con Castelao, regresando a la Praza da Feira.

El jurado estará compuesto por la edil de Mocidade, Lucía Seoane, por el integrante de Produccións Trípode y locutor radiofónico Pedro Pérez y por otra persona vinculada al mundo cultural de A Estrada. Valorarán los aspectos artísticos de los disfraces, la originalidad, la creatividad y la participación activa y humorística en el desfile. En cuanto a las categorías, en la individual infantil (hasta 14 años), habrá un primer premio de 90 euros, un segundo de 60 y un tercero de 30. En individual adulto los premios serán de 120, 90 y 30 euros. En parejas, se fijan premios de 150, 100 y 50 euros, mientras que para grupos habrá un primer puesto premiado con 1.000 euros, 600 para los segundos y 300 para quienes queden en tercer lugar. Además, en esta ocasión el premio especial de la categoría de grupos que se reserva a concursantes del municipio estradense se eleva hasta los 200 euros. Por primera vez, las mascotas compiten también y lo harán por un único premio dotado con 50 euros.

El lunes del Carnaval será también, como es tradición, día para visitar la parroquia de Guimarei, donde se celebrará el tradicional baile de disfraces. Contará con la orquesta París de Noia, una charanga y servicio de autobús desde el casco urbano. Como todos los años, habrá carpa.

MARTES.

La tradición reclama su espacio en esta jornada. Desde las 16.30 horas recorrerán las calles carrozas y comparsas. Se aguarda la participación de grupos de los colegios O Foxo, Lourdes y Figueiroa, así como de carrozas llegadas de Callobre, Guimarei, Arnois, Santeles, Couso o Santa Cristina de Vea, junto a entidades como Stradanza. A las 18.30 horas llegarán los encuentros y vivas de los Xenerais de Santa Cristina de Vea en la Praza da Feira.

Sábado de piñata.

El Carnaval se despedirá en A Estrada el 25 de febrero, gracias a la hostelería local. A las 16.00 horas se organiza una búsqueda del tesoro en las calles de la villa y, desde las 19.00, el Enterro do Salmón, con desfile desde la Praza do Mercado hasta la Porta do Sol.