La empresa lalinense propiedad del fondo de inversión Nexxus Iberia, Aerocámaras, y los representantes sindicales tienen previsto mantener hoy una segunda reunión después del anuncio de la presentación de un ERE para más de la mitad de sus trabajadores. “Pedimos que se nos justifique el papel que juega la Xunta en todo esto. Igual que le pedimos más documentación económica porque todavía estamos en esa fase”, explica Marcos Conde, secretario comarcal de la CIG, sindicato mayoritario en la firma con sede en la capital dezana.

Conde también explica que en la primera reunión mantenida con la propiedad de la firma “nos negaron absolutamente todo porque ellos entienden que no nos lo tienen que dar. Nosotros entendemos que sí, sobre todo cuando se habla de un despido de un número tan importante de plantilla”. El sindicalista añade al respecto que “nos parece un número excesivo. Sin entrar a cuestionar o no porque todavía nos falta documentación económica, a la espera de que la empresa nos ofrezca alguna certeza más. Ellos sólo dicen un número de personas pero desde nuestro punto de vista no está justificado de ninguna manera”.

En cuanto a la reunión prevista para el mediodía de hoy, Marcos Conde señala que “quedamos para el jueves (por hoy) para ver si es posible seguir avanzando”. Mientras tanto, la incertidumbre crece en el seno de la plantilla en torno al posible número final de despedidos. En este sentido, el representante sindical nacionalista hace votos para que no sean tantos indicando que “veremos si reducen lo anunciado a un 30 por ciento del total de empleados”. Personalmente, Marcos Conde “contempla” esa posibilidad para poder mantener le mayor número de puestos de trabajo en la firma aeronáutica lalinense.