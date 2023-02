Un Carnaval que rompe la pana

Los carnavales están a la vuelta de la esquina y eso significa que los disfraces deben de estar a punto. Por ello, las máquinas de coser de la mercería Lolita y Carmiña están a plena capacidad para dar esas últimas puntadas a las galas que lucirán muchos vecinos y vecinas en las festividades del fin de semana. “queremos entregar todo el viernes como muy tarde”, apuntan las reponsables del establecimiento

Para ellas este está siendo un año sin igual en el negocio de los trajes de “entroido” por encargo. Desde hace ya mes y medio, su libreta se iba llenando con detalles sobre medidas y diseños para aquellos que renuncian a la facilidad de comprarse un atuendo fabricado en serie, y que tiran por la artesanía local.

Las tendencias del 2023 en cuanto a carnavales se refiere están claras, en Lolita y Carmiña adelantan que “va a haber muchas Miércoles” en los festivales y desfiles de los próximos días. Parece que el éxito de la serie homónima de Netflix dirigida por Tim Burton ha colocado a la hija de la tenebrosa familia Adams en el foco de la moda carnavalesca. Para completar el top 3 de favoritos este año, otros dos disfraces muy demandados son “el de rumbero y el de héroe”, acercan desde el negocio de la Calvo Sotelo.

No solo las confecciones están yendo a pedir de boca, puesto que también la venta de telas ha sido todo un éxito: “es el mejor año. Nunca hemos vendido tanto a fuera de A Estrada como en esta ocasión. Nos llegaron clientes de coles de Ourense, de Catoira, de Vedra o de Moraña, sobre todo”. Según interpretan, este furor por las telas de Lolita y Carmiña se debe “a que tenemos mucho surtido. Algunos de los compradores nos comentaban que era difícil encontrar tiendas con tanta variedad de telas de carnaval como la nuestra”.

Menos demanda en Lalín

En Lalín ocurre a la inversa. En Modas Teresa aseguran que “la cosa va lenta este año, dista mucho de llegar al volumen de los años prepandemia”. Teresa Taboada intuye que, “aunque las telas no se ven afectadas por la inflación y sus preciso se mantienen estables, para las familias hay otras prioridades”. De hecho, ya no realizan disfraces por encargo, sino que venden las telas o alquilan trajes ya confeccionados, pero incluso en esta parte no se registra demasiado interés por parte de los clientes, señala.