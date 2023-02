Y Sorogoyen se hizo aloitador

Dicen que rectificar es de sabios. Estoy de acuerdo, pero con matices. El primero y más importante de todos: rectificar con sabiduría exige ver con claridad el error cometido. Si uno rectifica sin saber en qué se equivocó, más que sabio sería necio. O hipócrita, que es bastante peor.

Cuando trascendió que la triunfadora de los Premios Goya 2023 estaba nominada a 17 estatuillas, aseguré que, como espectadora, estradense y ferviente admiradora de la Rapa das Bestas de Sabucedo, aplaudía el peliculón que se marcó Rodrigo Sorogoyen, pero que mi Goya se lo reservaba a esta Fiesta de Interés Turístico Internacional y a quienes hacen posible que se perpetúe esta ancestral tradición, no a la idea que de ella podría llevarse aquellos que viesen esta película. Evidentemente, ante una obra de arte cada uno tiene su propia impresión. Eso es, precisamente, lo grandioso; lo que nos permite discernir si estamos ante una manifestación artística o ante una creación completamente plana: su capacidad para remover, para emocionar, aun cuando no despierte en todos nosotros idéntico sentimiento.

A riesgo de parecer obstinada, me mantengo en mi juicio de lo que veo y percibo al ver este filme, al interpretar un paralelismo que, aunque magistralmente construido, para mí no beneficia en nada a esta fiesta estradense. De momento, y aplaudiendo el triunfo de As Bestas como la mejor película española del año, no rectifico, pero reconozco y agradezco lo que hizo Sorogoyen en prime time por la Rapa y por Sabucedo. No quiero decir que el gesto haya de interpretarse como una rectificación, pero sí observo en él una elegancia inmensa para dejar clara una postura en la que su obra fue –repito, a mi juicio y al de otros muchos espectadores– más ambigua.

Rodrigo bajó a la arena

Rectificando o no, Sorogoyen fue muy sabio el pasado sábado al recoger su merecidísimo Goya por la dirección de la que también se llevó el premio como mejor película, entre otros. Aprovechó esos minutos de honor, que sabía tendrían una trascendencia inmensa, para convertirse en aloitador. Ahora sí. Bajó a la arena para luchar del lado de la tradición contra la amenaza de los parques eólicos. Se arremangó para reconocer ante toda España que lo que hace gigante a la Rapa das Bestas es el amor, la pasión que estos vecinos de A Estrada sienten por unos animales cuya libertad defienden contra viento y marea. Y nunca mejor dicho lo de viento, porque es la fuerza de Eolo la que atrae a varias empresas a intentar afincar en la zona de campeo de estos animales varios aerogeneradores.

Rodrigo Sorogoyen no se amilanó y defendió con destreza que “eólicos sí, pero no así”, lanzando a los cuatro vientos una proclama que los de Sabucedo llevan gritando hace un par de años hasta desgañitarse, aun cuando sus voces nunca se oyeron como lo hicieron el sábado. Por eso, Rodrigo, ellos te dan las gracias y yo, mi Goya. Rectifico contigo, porque estoy convencida de que, para ser sabio, antes de nada hay que ser humilde. Y creo que tú has sido ambas cosas.

Conflicto viral

El conflicto con los eólicos que se vive en Sabucedo se ha hecho viral gracias a la última gala de los Goya. Por fin, medios de todo el país han girado sus focos y sus micrófonos para hacerse eco de una cuestión que llevan meses ignorando. Están a tiempo, pero por los pelos. En este campo se necesitan muchos brazos dispuestos a aloitar para que alguien tenga también ocasión de rectificar y estudiar bien el impacto que pueda tener una explotación industrial –por mucho que sea energía verde– antes de que las máquinas lleguen al hábitat de los caballos de O Santo para llenarlo de cicatrices.

Se necesitan sabios de los de verdad; de los que saben ver en qué se han equivocado y deciden rectificar. Ahora este ya no es un conflicto local, ni siquiera autonómico. España entera sabe lo que está sucediendo en Sabucedo gracias al prime time, las redes sociales y la viralización de las palabras precisas en el momento oportuno. El que ahora se haga el sordo, estará irremediablemente condenado a convertirse en necio.