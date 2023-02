O Domingo de Baldreus tamén repartirá premios entre os mellores disfraces

O Domingo de Baldreus de Silleda supera as expectativas de participación: A poucas horas de que remate o prazo de inscrición para o Diantre de Grella! –hoxe, mércores, é o derradeiro día–, son xa máis de duascentas as persoas que retiraron os seus tiques para o xantar, á espera de que se apunten os grupos que confirmaron a súa asistencia.

Cando os integrantes de SIC, Iniciativas Culturais decidiron tirar adiante co Domingo de Baldreus non tiñan claro se serían quen de convocar aos veciños a un xantar popular nesa data, día sinalado de reunións familiares e tamén por ser a primeira vez que se fai algo así en Silleda. Así é que os organizadores amósanse satisfeitos tanto pola boa resposta obtida como, moi particularmente, polos ánimos e as felicitacións recibidas durante estes días. “A verdade é que é moita a xente que se dirixe a nós dándonos as grazas e ofrecéndose non só a participar senón tamén a axudar; está claro que a xente de Silleda é entroideira e que tiña moitas, moitas ganas de recuperar o Domingo de Entroido”, afirma Xosé Filloy.

Por outra banda, desde a organización anuncian tamén que, malia que non estaba nas previsións iniciais, finalmente contarán con premios aos mellores disfraces donados pola Asociación de Comerciantes de Silleda (ECOS), tanto na categoría de grupos coma individuais. E non descartan que nos próximos días se poidan incorporar ao evento máis sorpresas deste tipo. Ademais, foron xa varios os comerciantes e produtores de Silleda e arredores que quixeron axudar doando os seus produtos para a Poxa da salazón, que terá lugar ás 16:30 horas, logo da sobremesa, e aínda seguen aparecendo novos doadores de alimentos da nosa terra para esa poxa que se espera sexa multitudinaria.