A programación de Entroido do Concello de Lalín desenvolveranse desde este sábado ata o vindeiro martes e abranguerá concurso de disfraces, un espectáculo de circo, actuacións musicais, pasarrúas, inchables, obradoiros e un fotocol en familia. A concelleira de Cultura, Begoña Blanco, explica que se trata dunha programación variada a fin de poder chegar a todo o público e que terá como eixo central o luns coa celebración do concurso de disfraces e o posterior desfile. Un concurso que repartirá case 1.000 € en nove premios en forma de vales para o comercio lalinense. Os menores de idade deberán contar con autorización legal. A temática dos disfraces será libre e valorarase principalmente a orixinalidade e elaboración dos disfraces.As inscricións realizaranse o propio día a partir das 16.30 horas na Carpa do Cocido. O desfile terá lugar o luns partir das 17.30 horas. Na categoría individual de adultos haberá premios de 150, 100 e 50 euros. Os de infantil serán de 100, 75 e 50 e os grupais, de 200, 150 e 100.

Os actos arrancan o sábado ás 11.30 cun pasarrúas de Os Verbeneros e logo virá o Vermú de Señoritas organizado por O Naranxo. Pola tarde haberá actuacións de Leña Verde, Habana Feeling e o Lalín Clarinet Days. O domingo pola mañá haberá pasarrúas de cabezudos e a partir das 16.00 será o Entroido da Cacharela, organizado polo coletivo veciñal deste barrio. Como o sábado e o luns, ás 20.30 serán os concertos de Lalín Clarinet Days. O luns, ademais do concurso de disfraces de tarde, tamén haberá actividades infantís e actuacións musicais. E o martes ao mediodía os zancudos amenizarán a xornada, para dar paso, xá ás 17.00 horas, ao espectáculo Asaco Circo na Carpa do Cocido. Dicir que as actividades exteriores serán trasladadas a este recinto en caso de chuvia. A EmporcArte estará adicada ao finado Paco Pestana O creador Paco Pestana será lembrado na XI EmporcArte que terá lugar este sábado no museo municipal A coletiva inaugurarase ás 13.30 horas e está prevista a participación de 47 artistas entre pintura, escultura e fotografía. Está aberto xa o proceso de recepción da obra e a mostra poderase ver ata o 16 de marzo. A continuación terá lugar a tradicional Ofrenda ao porco e posteriormente os artistas compartirán o XXIII Cocido das Artes no restaurante Pontiñas. O iconoclasta escultor e artista plástico Paco Pestana (Castroverde, 1949), faleceu aos 72 anos en Lugo no mes de outubro de 2021 a causa de un infarto. Tiña un vínculo moi especial con Lalín, cos seus artistas, e era frecuente velo participando en proxectos creativos na localidade.