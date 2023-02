Lalín difunde los sabores caribeños

Abogado de profesión, Francisco Javier Estévez Ferreira llegó a Lalín, donde vive un hermano suyo, en octubre de 2021. En su traslado desde su Venezuela natal pesó mucho un atraco que sufrió dos décadas antes en Santa Mónica (Caracas) que casi le cuesta la vida. Los médicos le advirtieron que su aneurisma se había complicado y no había mucho más que hacer, así que tras muchas vicisitudes consiguió que lo operasen en Santiago. Todavía con una salud muy delicada y siendo consiente de que a sus 58 años homologar sus estudios para ejercer la abogacía en España, “decidí hacerme autónomo”.

Pero... ¿qué negocio podía montar en Lalín? Francisco Javier se percató de la importante colonia de migrantes tendrían morriña de los olores y sabores de su tierra. “Vi la necesidad que hay acá, dada la importante emigración de latinos, de montar algo que le ayudase a sentirse un poco en casa, que también contribuye a la integración intercultural”, confiesa. En primer lugar decidió montar lo que en su país se denomina mini market en la calle Ponte. Estebanos International Gourmet es un negocio que abrió sus puertas en diciembre del año pasado, pero cinco meses antes “para ver las necesidades de consumo que había” puso en marcha el restaurante Young´s & Patatas en la rúa Melide. En este local trabajan tres personas y los platos con más demanda son las arepas, empanadas, tequeños o la cachapa. En su carta no falta el queso blanco latino o las cervezas de Venezuela, Colombia o Brasil de importación, además de la Estrella Galicia. “Es complicado abrir un mercado gastronómico nuevo, pero es cuestión de variar algo el gusto. No siempre se come cocido o pulpo”, bromea.

Con el negocio de hostelería encarrilado, entra en escena la segunda parte de su proyecto empresarial: un pequeño mercado que podría ser el germen de una distribuidora de productos de alimentación caribeños. Francisco Javier destaca los conocimientos adquiridos del proyecto coworking organizado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Xunta, y en la colaboración del Concello de Lalín y la Asociación de Empresarios do Deza (AED).

Aguacates de medio kilo

“Hay productos que vienen directamente desde Colombia, Brasil y Venezuela; otros se fabrican y se procesan en Madrid o en Portugal”, afirma, y destaca alimentos como aguacates de más de medio kilo que le llegan procedentes de la República Dominicana. Malta venezolana, plátano de freír venezolano y dominicano, quesos blancos, empanadillas, café, frutas congeladas o refrescos típicos son algunos de los productos que no faltan en las estanterías de su negocio. “Sí, el transporte encarece el coste, pero no hay nada más agradable que llegar a casa y conseguir aquellos alimentos que estás acostumbrado desde niño a consumir, esos aromas que nos ayudan a mejorar el proceso de integración. Y no son productos no muy costosos”.