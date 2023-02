A Estrada 2.0, ¿sí o no?

Avanzar es necesario y hoy en día, hacerlo está fuertemente ligado con la tecnología. En un mundo en el que ya existen robots que pueden mudar su forma de sólido a líquido al igual que Terminator, pensar en puntos de carga para móviles, un sistema para contabilizar y digitalizar las plazas disponibles en un aparcadero, o un baño a se desinfecta a sí mismo, no parece nada descabellado, ni de una película futurista. Sin embargo, parece que estas propuestas no acaban de cuajar entre la población estradense, bien porque no las utilizan, o porque incluso si quisiesen hacerlo, no funcionan.

En los últimos años, A Estrada ha ido implementando una serie de iniciativas para amoldarse a la era tecnológica. La idea es aprovecharse de los avances digitales para hacer más cómodos y eficientes los espacios públicos, o para ser más concretos, urbanos.

Así, por ejemplo, actualmente se cuenta con dos puntos de carga para dispositivos electrónicos que funciona con placa solar, ubicados en Alameda, uno a la altura de la Praza do Concello y otro a la entrada por la calle Castelao. Dos herramientas que a priori parecen una buena idea, pero que desde su instalación en el 2019 hasta hoy, poco uso han tenido, hasta el punto de que muchos ignoran si realmente funcionan.

En la misma línea están los nuevos bancos de la peatonalizada Calvo Sotelo, con entradas USB para que los viandantes puedan cargar sus baterías, y la de sus dispositivos. En total, A Estrada cuenta con 23 de estos muebles urbanos, repartidos entre las principales calles del centro, y cuya contratación e instalación costó en su día 260.000 euros, junto a otros elementos como jardineras y papeleras. No obstante, al no estar conectados a ninguna fuente de electricidad, los que deseen cargar sus móviles o demás aparatos en ellos, se encontrarán con que no hay corriente y por lo tanto esta función no está disponible a efectos reales.

Estas no son las únicas iniciativas ilusionantes que pese a haber contado con un presupuesto elevado no han dado los resultados o la utilidad que se esperaba. En la Alameda, sin ir más lejos, se encuentra el polémico baño inteligente, instalado durante la pandemia y con un coste de 70.000 euros. Este prometía autodesinfectarse y lavarse, sin embargo con a penas unos meses de uso pudo comprobarse que esto no era del todo así, y que definitivamente necesitaría labor humana de mantenimiento e higiene para poder conservarlo en buen estado, no solo por falta de eficiencia, sino por el mal uso que algunos hacen de el. De modo que, finalmente, el baño inteligente funciona como un baño normal.

Ahora este concello tiene una nueva oportunidad para demostrar que está a la orden del día en tecnología y digitalización, y que estas propuestas sí pueden facilitar la vida de los vecinos y vecinas. En concreto, está a punto de implementarse dos iniciativas; el Smartparking y el Carsharing rural. Ambas llegan envueltas en polémica, con duras críticas y escepticismo por parte de la oposición. El primero consistirá en la habilitación de pantallas a lo largo del casco urbano que informen a los conductores de las plazas de estacionamiento libres en los distintos aparcaderos públicos. Ese servicio fue contratado por 161.000 euros, IVA incluido, y proporcionará una lectura aproximada del estado de seis de estas áreas. Sin embargo, actualmente la mayoría de los espacios reservados para aparcar vehículos en la villa no están asfaltados ni cuentan con plazas delimitadas, por lo que en las redes sociales algunos manifestaban su indignación porque se diese prioridad a este tipo de iniciativas en lugar de acondicionar debidamente dichas zonas, como solventar el problema de lo baches.

Por último, la nueva propuesta del Concello para atajar la cuestión de falta de conexión entre la villa y el rural es el Carsharing rural, un coche eléctrico que se ubicará en la Avenida Benito Vigo, a la altura del consistorio, para que los vecinos y vecinas puedan disponer libremente de él. Todavía queda que el gobierno presente cuáles serán las regulaciones de su uso, pero siguiendo los modelos de otras ciudades en las que el sistema ya funciona, se presume que podrá reservarse a través de una aplicación, en la que una vez validados los documentos pertinentes, el usuario podrá coger el vehículo para desplazarse por la zona. Con todo, y quizás en parte por la falta de información al respecto, tanto la oposición como algunos estradenses a través de las redes sociales han señalado varias cuestiones por las que la idea les parece conflictiva, como qué ocurre si alguien hace mal uso del automóvil.

¿Qué opina sobre el Carsharing y el Smartparking?

“Lo primero sería que arreglasen y delimitasen las plazas para aparcar” Nocy Ardións

Nocy Ardións, paseaba con un carrito de recién nacido por la Calvo Sotelo cuando la detuvimos para preguntar qué le parecía el la idea del Carsharing rural, a lo que contestó “el planteamiento me parece muy moderno pero habría que saber cómo va a funcionar. En principio, si no va a suponer ningún coste para el usuario, me parece una buena idea”, en cuanto a la posibilidad de que se le vaya a dar un mal uso al vehículo, la estradense consideró que “siempre y cuando hagan un contrato a la persona que lo reserve por el tiempo que lo use, si hay desperfectos o se produce un accidente, la responsabilidad civil debería ir para el conductor”. Por otra parte, Nocy desconocía que en breves se instalará el sistema Smartparking en la villa, y al explicarle en que consistirá lo tuvo claro “también me parece bien, pero creo que antes deberían de acondicionar y limitar las plazas de los aparcaderos, porque de la manera en que están ahora, no sé cómo va a poder contar la aplicación”. Finalmente, al conocer el presupuesto dirigido a esta iniciativa, Ardións reiteró que “lo primero sería arreglar las plazas”, aludiendo al hecho de que algunas de estas parcelas están deterioradas por el uso.

“La idea del Carsharing me parece bien, pero hay que ver cómo se gestiona” José Antonio Blanco

José Antonio Blanco se encontraba en compañía de un amigo mientras subía la calle peatonal. Al preguntarle, aseguró no estaba al tanto de la propuesta del Carsharing rural, pero reconoció que “la idea me parece bien, pero después hay que ver cómo se gestiona y qué pasará si las personas hacen un uso inapropiado del vehículo”. En relación a si le parecía una medida útil, Blanco explicó que “no estoy seguro. Creo que a día de hoy la gente que más problemas de movilidad puede tener es la mayor que vive en el rural y no sé si esto pone solución a esas cuestiones”. En lo tocante al Smartparking, también lo desconocía, y al explicarle en qué iba a consistir aseguró que “eso sí que está bien, porque hay muchas veces que llegas a la villa y no sabes dónde vas a poder dejar el coche y de este modo ya tiras para un lado o para el otro”. Por último, José Antonio considera que siempre y cuando las nuevas herramientas sean usadas y estén en buen funcionamiento, son positivas, al contrario de otros elementos que tras suponer una inversión elevada no realizaron ninguna función útil, como los puertos para cargar el móvil de los bancos desconectados, o el baño inteligente de la Alameda.

“Todo lo que sea favorecer la movilidad me parece estupendo” Ángeles López

Ángeles López realizaba unas gestiones en la céntrica Calvo Sotelo cuando la detuvimos para preguntar su postura acerca del Carsharing rural y el Smartparking. En cuanto a lo primero, una novedad de la que no estaba al tanto, comparte que “supongo que pondrán unas normas de uso, como que no se pueda fumar dentro y cosas por el estilo, pero si la gente hace un buen uso, me parece buena idea”. Mientras que respecto a lo segundo, una propuesta de la que sí estaba enterada, asegura que “lo veo muy positivo. Todo lo que sea favorecer la movilidad de la gente me parece estupendo, le da validez al pueblo”. Así pues, López espera que con la implantación de ambos sistemas navegar el casco urbano o el territorio municipal sea más cómodo para los vecinos y vecinas de A Estrada, pero reconoce que, especialmente en lo que atañe al vehículo eléctrico para uso compartido, deben pautarse bien las normas de uso, de forma que se garantice que al final la propuesta solucione problemas en lugar de generar más. Habrá que esperar a la presentación oficial para conocer la respuesta a todas estas cuestiones.

“Me parece bien que se sepa donde hay sitios disponibles para aparcar” Miguel Ángel García

El estradense Miguel Ángel García no era conocedor de la iniciativa Carsharing, pero considera que “inicialmente me parece buena idea porque va acorde con el medioambiente”, sin embargo confiesa que “pero no veo muy claro que vaya a funcionar. Yo soy usuario de coche eléctrico, pero para que los vecinos lo usen dependerá un poco de las necesidades de cada uno”. Mientras que en lo tocante al Smartparking, del que tampoco estaba al tanto, opina que “la información siempre es buena, está bien que se sepa donde hay sitios disponibles para aparcar, aunque el coste me parece un poco elevado”. Asimismo, puntualiza que “de todos modos, aunque desconozco las necesidades del Concello en este momento, considero que hay otras intervenciones más urgentes que se podrían hacer, pese a que como mencionaba antes, para mi la información siempre es buena. Muchas veces me he visto dando vueltas por todos lados porque no encontraba donde aparcar”. En relación a esto y otras medidas previas que finalmente no se pudieron usar, sentencia “cualquier cosa que se haga para un uso público es positiva”.

“No sé si el Carsharing servirá para la gente mayor que vive el rural” Antonio Martín

Antonio Martín no estaba al tanto de que el Concello está poniendo a punto un vehículo eléctrico para disposición del vecinos como forma de atajar las problemáticas de movilidad dentro del término municipal, y aunque reconoce que “inicialmente, parece una buena idea”, también observa que “de todos modos, la gente más necesita una respuesta a los problemas de movilidad es la que vive en el rural, generalmente personas mayores. Por lo que no sé si esto es una medida útil para ellos, primero porque el vehículo vaya a estar ubicado en el pueblo y segundo porque para reservarlo no sé si les resultará cómodo”. Lo que sí conocía era el Smartparking, “una buena idea”, apunta, puesto que él, al igual que muchos estradenses, se ha visto en la difícil situación de buscar un lugar donde estacionar el vehículo en esos días en los que villa cuenta con más movimiento. Así, ve la propuesta como algo positivo, que de estar bien planteado puede servir para facilitar la forma en la que los vecinos y vecinas circulan por el casco urbano, incluso si el cálculo es aproximado, y espera a ver como funciona.

“Lo del Carsharing me parece bien, mejorar es siempre positivo” Ángeles Guerrero

Ángeles Guerrero, estradense, ignoraba la propuesta del Concello del Carsharing rural, pero una vez se lo explicamos, aseguró que “me parece bien, todo lo que sea mejorar es siempre positivo”. De todos modos, consideró que “tienen que dejarlo bien atado, porque si bien generalmente se hará un uso responsable, igual hay cuatro que no lo hacen”. En otra nota, en lo relativo al sistema Smartparking, Guerrero apuntó que “tampoco lo sabía, pero me parece muy buena idea”. Ella no habita en el casco urbano y en muchas ocasiones le ha pasdo que encontrar donde aparcar se convierte en una complicada tarea. Por ello, Ángeles ve con buenos ojos que se pongan en marcha esta serie de iniciativas para facilitar el modo en el que los vecinos y vecinas de la localidad se mueven tanto dentro de la propia villa, como las conexiones con las áreas rurales. Ahora que las pantallas de este sistema ya empezaron a ser instaladas en las calles de la villa, toca esperar a ver cómo funcionarán una vez se pongan en marcha, al igual que los detalles de implementación del vehículo eléctrico a disposición de los vecinos.