El BNG anunció que denunciará en el Parlamento Galego la alta siniestralidad que se registra en la PO-841, entre A Estrada y Santiago de Compostela. En la mañana de ayer, Xoán Reices, candidato del BNG a la alcaldía, y la diputada nacionalista Montse Prado comprobaron in situ el tramo en el que se concentran un elevado número de accidentes de tráfico, a la altura de la parroquia de Baloira.

Según explicó Reices en esta visita a la zona “en el BNG estamos muy preocupados por el elevado número de accidentes que se registran en el tramo de Baloira, sin que hasta el momento la Xunta apenas tomó algunas iniciativas, que sin embargo no tuvieron el efecto deseado”. “Se contabilizaron 7 accidentes en apenas 6 meses; esto no puede seguir así, hay que tomar medidas”, afirmó el candidato del BNG, “perocomo ya sabemos que el alcalde no mueve un dedo por nada, nosotros en el BNG no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras semana tras semana se suceden los accidentes”.

“En este sentido”, añade Reices, “llama la atención que aún hoy la Xunta no arregló los quitamiedos del cruce de Baloira y lo que hay cerca de O Rollo, que quedaron deshechos despues de los accidentes sucedidos hace ya dos meses”.

Por su parte, Montse Prado, que pudo comprobar en persona este tramo de la carretera PO-841, explicó que “es inexplicable y una irresponsabilidad que la Xunta gestionada por el PP no tome cartas en el asunto y se tome en serio la seguridad vial que tiene alarmados a los cientos de vecinos y vecinas de A Estrada que utilizan a diario este vial”. “El BNG ya llevó iniciativas en este sentido”, explica la diputada nacionalista, “lamentablemente rechazadas por el PP, como fue la iniciativa que llevamos en 2018 en la que pedimos el arreglo del peligroso cruce de Baloira que da servicio a las parroquias de San Xiao de Vea, San Xurxo de Vea, Santo André de Vea, Frades y, por supuesto, a Pontecesures.”

La diputada del BNG indicó que “por el BNG no va a quedar, insistiremos una vez más en el Parlamento para que la Xunta tome medidas efectivas contra el alto número de accidentes de la PO-841 que comunica A Estrada con Santiago de Compostela, así como el peligroso cruce de Baloira, un arreglo necesario y demandado por los vecino de la zona”. “Pido al PP que sea sensible, que se tome la serio la seguridad vial de este tramo que utilizan a diario cientos y cientos de vecinos y vecinas de A Estrada”, afirma.