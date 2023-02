Amigos da Empanada de Bandeira convoca unha asemblea extraordinaria de socios para o día 25 deste mes, ás 20.00 horas no centro cultural Vista Alegre. Os asistentes votarán a modificación dos estatutos para aprobar estas variacións: ampliar os obxectivos da asociación, protección dos festivais a Empanada, modificación do topónimo no nome do colectivo; protexer a lingua galega e revisar a perspectiva de xénero.

Deste xeito, entre os obxectivos tamén figurarán promover o rural galego ou o comercio local. En canto ao Esmorga Folk e o Bandeirock, non poderán ser sustituidos por ningunha verbena ou outra actividade. É precioso empregar “A Bandeira” no nome da entidade, en lugar de ”Bandeira”, para cumprir cun informe da Real Academia Galega remitido á directiva por unha socia da entidade. En canto ao idioma galego, nos dous citados festivais deberán ter polo menos en cada edición un 50% de grupos que actúen maioritariamente en galego. Por último, os estatutos serán redactados de novo con perspectiva de xénero e empregando a linguaxe inclusiva. Os estatutos foran escritos en 1995 e modificados por última vez en 2004. Ademais, todas as actividades terán que garantir a igualdade entre homes e mulleres.