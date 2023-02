La vuelta de las celebraciones en familia agota la carne salada y ahumada

La Feira do Cocido está muy lejos de sufrir la crisis de los 50. Y de tenerla, ya lo ha hecho durante las dos ediciones anteriores: en 2021 hubo restricciones sanitarias y el año pasado la precaución invitó a celebrar este día en familia, pero con menos invitados.

Las carnicerías nos confirman que vuelven las celebraciones familiares como antes de la pandemia. Desde Cárnicas Anzo, Esther Fernández indica que las ventas demuestran “que la gente vuelve a tener ganas de cocido, con encargos para grupos de entre 20 y 30 personas”. La carne ahumada se agotó en este negocio ya días atrás.

Para evitar quedarse sin cacheiras ahumadas, la Carnicería A Principal preparó 120, el doble que el año pasado. Eso sí, tiene agotado el producto salado, como explica Rodrigo López. “Las ventas van muy bien, y los clientes compran más en tiempo que otros años”. Pero es que además de no dejar los encargos para última hora, “se compra a lo grande, aunque sea para seis personas. A nosotros no nos sobró un lacón cortado. Aunque fuese un cocido para cinco, vendíamos el lacón entero”. Y las ganas de celebración tampoco obvian los chorizos: A Principal ha vendido, solo en esta semana, 100 kilos.

El precio apenas varía

Podíamos preguntarnos si la subida de la energía y del alimento animal ha aumentado el precio de los productos del cocido. Tanto Rodrigo López como Esther Fernández señalan que la carne de cerdo apenas se encarece frente a otras, como la de ternera. “El precio puede haber subido unos 40 céntimos”, calcula Fernández.

Decíamos que las ventas van a tan buen ritmo que ya no queda producto salado ni ahumado. Ni tampoco el cocido gallego en conserva que despacha Embutidos Lalinense, agotado desde hace poco más de un mes. Pero la responsable de comunicación de esta empresa, Cruz López, les recuerda a los fans que hay un plan B: el lacón con grelos. No tiene el formato de 2,8 kilos, como el del cocido en lata, sino de 1 kilo, y no lleva oreja. Este año, la novedad de Embutidos Lalinense (aunque ya comenzó a moverse el año pasado) es el kit antimorriña especial do Cocido. Lleva lacón, grelos, un bote de salados, chorizo y el postre de queso con membrillo pasa sobremesa. Todo para 4 ó 5 personas. “Está en la tienda on line desde octubre, y es uno de los productos más vendidos”, apunta López.

Embutidos Lalinense tiene una apuesta muy fuerte por el canal de venta tradicional en el local físico, pero su tienda en internet sirve también de complemento no solo para vender kits del Cocido o cocido en conserva, sino también “para clientes de distintos puntos de Galicia que no encuentran un determinado producto en su tienda de confianza puedan hacerse con él a través de Embutidos”. El pedido tarda en llegarles a casa entre 24 y 48 horas. Y los clientes no son solo de distintos puntos de España, sino que hay varios de otras localidades gallegas.

El frío, un buen aliado

Más de uno miramos, desde hace semanas, la previsión meteorológica para mañana. Como durante los últimos días, habrá sol y temperaturas bajas-. El frío es ideal para degustar un cocido, por eso desde noviembre se incrementaron las ventas de carne para preparar el plato. “El frío ayuda mucho a las ventas”, recalca Cruz López. Y, aunque vuelve la comida en familia, Embutidos Lalinense es consciente de que las familias, ahora, son bastante más reducidas que las de décadas atrás. “Por eso ahora también cubrimos pedidos de media cacheira, en vez de una entera, o de laconcitos, en lugar de un lacón grande. Es cierto que sigue habiendo encargos para cocidos de 10-12 personas, pero han variado los formatos”.

Reservas en hoteles para el fin de semana

La LV Feira do Cocido también tiene repercusión en los alojamientos de la capital dezana, aunque de forma desigual. En el casco urbano, el hotel Pontiñas tiene sus 25 habitaciones ocupadas, con reservas realizadas ya con antelación. Algunos de sus clientes son de Escaldes-Engordany, que participan en una recepción oficial. Donde tampoco quedan habitaciones libres es en el Hotel Palacio. El local está hasta la bandera tanto en la noche de ayer como en la de hoy, gracias a la llegada tanto de familias, como grupos e incluso efectivos de las fuerzas de seguridad. Las reservas ya descienden a partir de la jornada dominical. En el Pazo de Bendoiro está todo completo tanto hoy sábado como mañana domingo. Buena parte de sus huéspedes participarán en el cocido oficial. Algunos de los clientes aprovecharán el fin de semana para acercarse a ciudades próximas como Ourense o Santiago de Compostela.

Por su parte, aún quedan habitaciones libres en el Hotel spa Norat Torre do Deza, en el polígono industrial Lalín 2000. Este alojamiento ha sido escogido también por decenas de representantes de empresas que participan en Expoferr 2023, la feria de suministro y ferretería industrial que remata hoy en Silleda.

Sin mesa desde diciembre

E igual que está agotada carne ahumada o salada en varias carnicerías, tampoco quedan mesas libres para mañana en varios restaurantes de Lalín. Desde el restaurante Cabanas, Álex Iglesias apunta que “en nuestro caso, ya tenemos cubiertas las reservas para sábado y domingo desde diciembre, y a Casa Currás le ha pasado lo mismo”. Y no se trata solo de que los clientes reserven con antelación, sino a que en muchos casos estas reservas quedan ya de un año para otro.

¿Puede morir de éxito el cocido?

Iglesias, que además es miembro de la comisión de hostelería de la Asociación de Empresarios de Deza, teme que este llenazo de la Feira do Cocido pueda provocar que el plato muera de éxito. ¿Por qué? Porque mañana domingo habrá restaurantes en Lalín que estén abiertos pero que, paradójicamente, no van a ofrecer cocido. Esto obliga a los locales que sí preparan este plato a tener que rechazar clientes porque no tienen capacidad para hacer más turnos. “Nosotros llenamos aforo dos veces, y Casa Currás también. Ya durante el din de semana tanto estos dos locales como La Molinera tenemos que rechazar a clientes, y es una pena, porque podían llenarse otros tres o cuatro restaurantes más” con todos estos pedidos que no consiguen una mesa. Y con ello, se corre el riesgo de que haya clientes que, tras años intentando disfrutar sin de un cocido en su fin de semana grande en Lalín, terminen por dejar de acudir a la feria.

"Álex Iglesias anima a los clientes a reservar con tiempo, y a los restaurantes, a preparar el plato"

Solo quedan dos alternativas: por un lado, que los clientes se acostumbren a reservan con bastante antelación y, por otro, que todos los restaurantes se animen a elaborar este plato, aunque lleve tiempo y precise mano de obra. Ayer, cuando conversábamos por teléfono, Álex Iglesias conducía su furgoneta cargada de grelos y repollo, que serían preparados ya ayer por la tarde para elaborar los cocidos que se servirán hoy y mañana.

“Lo caro del cocido no es el producto, sino la mano de obra, y esto lo aprecia el cliente”, consciente de que es un plato al que hay que dedicarle tiempo por la variedad de productos que incluye, por su tiempo de cocción y porque, si nos remontamos en el tiempo, la carne trae detrás varios meses de cebo con mimo. Así que es normal que los clientes estén ya dispuestos a pagar un mínimo de 30 euros “porque sabe que van a disfrutar y a comer bien” no solo un cocido, sino también una selecta y variada proposición de postres que combinan con el plato pero también con estas fechas de Entroido. Tanto la hostelería como la clientela tiene claro que el lema “Lalín-cocido-calidad” lleva años, sino décadas, asentado en la capital dezana.