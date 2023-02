El San Valentín más dulce

El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina y eso significa San Valentín, una fecha en la que las parejas celebran su amor haciéndose regalos. Es por ello que los negocios de la zona empiezan a vestirse de rojo para la ocasión, y los corazones reinan en el paisaje. Si bien estas datas son especialmente buenas para las floristerías, es un dicho popular que se conquista por el estómago, por lo que algunos establecimientos de A Estrada ya se han puesto manos a la obra con creaciones originales para sorprender a aquellos que queremos.

En la Pastelería Mimela, por ejemplo, Antonio Sanmartín ofrece un amplio abanico de posibilidades. Por un lado están los panettone, éxito garantizado. Por un lado están los sabores que más tirón tuvieron en Navidad; el de tres chocolates y el de chocolate y castaña. Por otro, una novedad exclusiva para San Valentín, el de chocolate blanco, cereza amarena y pistacho de bronte. También cuenta con una escultura de chocolate compuesta por un corazón repleto de bombones y un martillo, todos ellos pueden comprarse ya en la pastelería, aunque el producto estrella es otro. Se trata de pasteles, unos con forma de flor y otros con forma de corazón, que solo podrán ser adquiridos el propio día 14. Sanmartín explica que “las flores, por ejemplo, vienen en una maceta de chocolate con leche o chocolate blanco, dependiendo de si la flor es roja o amarilla, la de chocolate con leche va rellena de una mousse de chocolate con leche y una chantilly de nuez de pecán, además de un bizcocho calado en almíbar de fruta de la pasión. Por encima, para simular tierra, tenemos un streusel de cacao y la flor sería una mousse ligera de fruta de la pasión. Mientras que la maceta blanca lleva una mousse de chocolate blanco, una chantilly de pistacho, bizcocho de frutos secos mojados en almíbar de frambuesa, la tierra y una mousse de chocolate blanco y frambuesa para la flor”.

Para los interesados, el precio de estos elaborados pasteles no está definido, pero no excederá los diez euros, según acerca el Antonio, que recomienda que “este día no debería limitarse a las parejas. Los pasteles están para celebrar el amor a otros y sobre todo, a uno mismo, que muchas veces se nos olvida”.

Asimismo, en Agasallos, Miriam y Tania Álvarez también tiran por lo dulce y ponen a disposición de los clientes una tarta con forma de corazón hecha de chocolatinas Kinder, un “Botiquín do amor” con varios detalles en su interior, y que además es el más vendido hasta ahora. Y por último, una original iniciativa de desayunos por encargo, preparados por una silledense y que podrán ser recogidos en tienda o repartidos a domicilio si se vive en el casco urbano. Todos ellos son regalos personalizados, para marcar la diferencia.