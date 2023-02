El secretario general del PSOE de Rodeiro, José Luis Camiñas, ofrece al alcalde y al Partido Popular una “vía de urgencia” para sacar al Concello de “la parálisis absoluta y del caos en que se encuentra”. Ante “la constatación de que Rubén Quintá y la gente que lo rodea no son capaces de dar cuenta del recado de la gestión municipal debería producirse un gobierno de concentración entre todas las fuerzas políticas hasta las próximas elecciones municipales del 28 de mayo”, afirma el candidato socialista a la alcaldía. Admite que “es una propuesta poco común”, pero obligada por “la gravedad de la situación”.

Camiñas reclama la dimisión o el cese por parte del alcalde de la concejala de Economía por pretender presentar unos presupuestos “muy deficientes” para la ciudadanía. También le reprocha no haber sido capaz de ejecutar los 800.000 euros de remanentes del año 2021, que siguen pendientes de la resolución de una alegación y que considera “muy necesarios para invertir en estas aldeas abandonadas a su suerte”. “Por no hablar de los 40.000 euros mensuales que está reteniendo el Estado por no enviarle un simple papelito”, añade, en alusión al incumplimiento de “las más elementales normas de contabilidad que el resto de concellos de esta provincia y de Galicia son capaces de cumplir”. Sospecha, asimismo, de la pérdida de una ayuda del Fondo de Compensación Ambiental de 32.000 euros. “El caos económico de nuestro concello es incalculable”, sentencia.

Ridículo y vergüenza

Camiñas también propone la inmediata destitución del edil de Obras, “por el abandono y el desastre que se está produciendo en el rural”. “No se ven inversiones ni actuaciones municipales que vayan dirigidas a mejorarlo”, aduce. Para suplir estas dos vacantes, ofrece la incorporación a la junta de gobierno del único concejal del PSOE, con las competencias de Economía, y de uno de Unidade por Rodeiro para llevar Obras.

El líder socialista invita a Quintá a “dejar de echar balones fuera y de hacer el ridículo más espantoso, encargando informes a la Universidade de Santiago para tratar de coartar a los grupos de la oposición”. “Más que asustar, provoca vergüenza ajena”, opina Camiñas, que emplaza al alcalde a “sentarse a dialogar, actuar con un mínimo de humildad y respetar a los vecinos que dieron su voto a otras formaciones políticas”. “Si quiere aprobar el presupuesto, debe escuchar, atender e incorporar las legítimas aspiraciones de la oposición”, advierte.