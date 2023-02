Os bombeiros forestais do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais de Galicia (SPIF) denuncian o que califican como “unha auténtica chapuza” na organización dos procesos de estabilización por parte da Dirección Xeral da Función Pública mediante os cales se pretende a redución da temporalidade do emprego público na Xunta de Galicia. “Na organización destes procesos nos que se ofertan máis de 5.400 prazas está a darse unha improvisación constante, un continuo cambio de criterios, unha aleatoriedade nas decisións que se adoptan, un incumprimento constante dos prazos establecidos e unha flagrante falta de aplicación dalgunhas normas de relevancia que mesmo poderían invalidar todo o proceso”, manifestan desde a súa base na Estrada.

“O que poderíamos definir como unha excelente oportunidade para a mellora do emprego público e a Administración pública galega, está a converterse nun cúmulo de decisións arbitrarias que prevén unha xudicialización eterna dos procesos”, explican poñendo casos como o do cómputo da experiencia ou as modificacións constantes das bases no DOGA.