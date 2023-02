Rodeiro destina 1.850 euros aos mellores disfraces individuais e grupais que participen no concurso de Entroido do día 19. Haberá tres premios por cada categoría, de maneira que á de carrozas ou comparsas se destinan 900 euros (con premios de 400, 300 e 200); aos grupos de adultos, 320 (150, 100 e 70 euros); aos de infantís, tamén 320 (coas mesmas cuantías que en adultos); aos tres millores disfraces invividuais de adultos, 155 (75, 50 e 30 euros), que é a mesma cantidade para os tres mellores disfraces individuais infantís (tamén de 75,50 e 30 euros).

Ademais, haberá unha axuda económica para contribuir aos gastos de confección das carrozas ou das comparsas, de ata un tope de 150 euros, a favor de cada carroza ou comparsa que, a xuizo do xurado, cumpra cuns mínimos estándares de calidade. Esta axuda non inclúe ás que xa resultasen premiadas.

Nas comparsas, ten que haber un mínimo de oito compoñentes na categoría de infantil e dez na de adulto. Deben ir disfrazados do mesmo tema e facer algún tipo de representación, pero non deben levar consigo ningún vehículo de tamaño significativo. Nas carrozas, si levan vehículos construidos para o Entroido e cunha decoración especial, acorde coa denominación do grupo.