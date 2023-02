O instituto Pintor Colmeiro abre ata o 1 de maio o prazo para participar no Videoghit 2023. O concurso de vídeo chega á décima edición e está aberto ás persoas menores de 21 anos. O vídeo debe conter unha canción en galego, portugués ou nunha lingua minorizada, pode durar ata seis minutos, ou oito se inclúe extras ou tomas falsas, e a súa capacidade máxima debe ser de 1 Gb. Haberá premios para o mellor do ano, para as seccións Infantil e Primaria, á mellor música e letra, ao mellor actor, á mellor actriz e o Premio Concello de Silleda.