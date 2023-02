Frei Lourenzo, convidado de honra no Domingo de Baldreus

O Domingo de Baldreus, nome co que bautizaron este ano ao Domingo de Entroido en Silleda, contará coa presenza destacada de frei Lourenzo, chegado directamente a terras de Trasdeza desde o corazón das lendas do mosteiro de Carboeiro e, tamén hai que dicilo, desde as cabeciñas pensantes de SIC, Iniciativas Culturais, creadoras do evento.

Este frade benedictino sumarase ao pasarrúas dos Baldreus e o Demo de Carboeiro, que terá lugar pola capital trasdezá o domingo 19 ás 17:30 horas. Contará, ademais, coa colaboración dos integrantes da Banda de Música Municipal de Silleda, que a estas horas están a preparar o seu roteiro de Entroido para acompañaren a tan ilustres figuras silledenses. Todos eles, xunto con aquelas máscaras e disfraces que se queiran sumar, incluídos todos os mandileiros que cheguen así vestidos desde o Vermú dos Mandís –fixado para as 13:00 horas–, percorrerán as rúas de Silleda animando aos veciños da localidade a participar no Entroido. A comitiva rematará a súa andaina na carpa que se ubicará na Praza Juan Salgueiro (Feira Vella), onde proseguirá a festa con música, baile, merencea e antikaraoke.

Preguntados sobre frei Lourenzo, os Baldreus dificilmente encontran unha palabra boa sobre el. Defíneno coma un “túzaro desapiadado, un medio home incapaz de mirar por máis intereses ca os do seu propio peto; en definitiva un avarento sen límites, paradoxalmente endemoñado, e máis baldreu que calquera deles”. Pero as guerras fan estranos compañeiros de cama e, nas súas loitas co Demo, os Baldreus non puideron dar con mellor compañeiro de batallas ca un mal becho coma frei Lourenzo e, por iso, o convidaron a participar do seu Entroido. Así as cousas, logo de terlle estafado ao Demo a Ponte de Carboeiro, frei Lourenzo chega ao Entroido de Silleda con ánimo de amolar todo o que o corpo lle dea, tanto aos Baldreus, coma aos veciños que atope ao seu paso e ao Demo mesmo. Veremos se o Demo ten algo que dicir ao respecto.

Por outra banda, desde a organización do Domingo de Baldreus animan a todos aqueles que se queiran apuntar ao xantar popular, bautizado como Diantre de grella!, a que o fagan canto antes, xa que o prazo remata o vindeiro mércores, día 15. Os interesados xa poden retirar os seus tiques nos establecementos comerciais Bodegón de Esther, Carmiña Moda e Mamasunción, ou ben vía Whatsapp (con pago mediante Bizum) nos números de teléfono 604082463 e 616489757. O prezo do menú completo é de 22 euros para os adultos, de 11 euros para as crianzas de 5 a 12 anos e de 6 euros para os menores de 5 anos. A comida estará servida polo cátering de Mesón A Roda, de Rodeiro.