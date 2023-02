La jornada de ayer sumó una nueva víctima a la siniestralidad en carreteras ourensanas. Un jueves negro, pues fueron tres los vehículos que se vieron implicados en un aparatoso accidente en San Cibrao das Viñas en la OU-525. Una furgoneta, un camión de grandes dimensiones y un turismo de la Guardia Civil dejaron un saldo de un fallecido y tres heridos –dos de ellos muy graves–.

El conductor de la furgoneta –de A Estrada (Pontevedra), de 58 años de edad y comercial de profesión– falleció debido al fuerte impacto y tuvo que ser excarcelado por los bomberos del municipio al llegar al punto kilométrico en el que ocurrió el accidente. Nada pudieron hacer los equipos de emergencia desplazados hasta el lugar por salvarle la vida. El camionero y otro de los guardias civiles afectados por el choque fueron trasladados al hospital de Ourense con heridas de gravedad, mientras que el otro profesional de la Benemérita resulto herido leve.

Ante la magnitud de lo ocurrido, varias ambulancias y un helicóptero medicalizado acudieron al punto exacto del siniestro, pero finalmente se decidió que lo más adecuado era que los supervivientes fueran trasladados por carretera por la proximidad al CHUO y las lesiones que presentaban.

Según las primeras pesquisas, todo ocurrió sobre las doce y media del mediodía, cuando un particular –implicado en el accidente– pedía ayuda al 112 Galicia. Indicaba que se había producido un choque contra un camión,–en el punto kilométrico 228-229, en Noalla– en el ayuntamiento ya citado, y que un compañero necesitaba ayuda urgente.

Las primeras hipótesis señalan que el tráiler pudo sufrir un reventón en uno de sus neumáticos. Esto hizo perder el control del mismo al conductor, invadiendo el carril contrario e impactando de frente con la furgoneta. El golpe afectó, en segunda instancia, al coche en el que viajaban los dos guardias civiles –que en ese momento se encontraban de servicio–.

Dispositivo de rescate

En las labores de rescate y excarcelación participó un amplio dispositivo conformado por profesionales de urgencias sanitarias de Galicia, bomberos del municipio de San Cibrao, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía, el GES de Pereiro de Aguiar y efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. También fueron informados los Bomberos de Ourense. La gravedad del accidente se refleja no solo en el dispositivo movilizado hasta el lugar, sino también en el hecho de que los tres conductores tuvieran que ser excarcelados y que se avisase a los bomberos de Ourense para participar en las tareas como refuerzo.

El portero del Estradense al que “le gustaba volar”

La noticia del fallecimiento de Manuel González Sueiro corrió al mediodía de ayer por A Estrada causando una gran consternación. Más conocido por sus allegados como Manolo, este vecino de Cereixo se ganaba la vida como comercial. Era natural del vecino Concello de Cuntis, pero terminó asentándose desde muy joven en A Estrada, donde se casó y creó una familia. Quienes lo conocen destacan su carácter siempre afable y, especialmente, su pasión por el fútbol. Manolo era conocido por su larga relación con el Club Deportivo Estradense, equipo al que llegó para vivir una de sus épocas más gloriosas. Militaba en el Atlético de Cuntis y daba clases de fútbol a los niños del colegio de A Anllada cuando directivos del equipo rojillo fueron a ficharlo. Con el Estradense Manolo vivió un ascenso a Preferente y, con un año de por medio, un ascenso a Tercera División. Era la primera vez que el equipo rojillo llegaba a esa categoría, una gesta en la que Manolo fue parte importante como guardameta titular. Tras una larga carrera en el estadio de A Baiuca, el meta dejó el equipo de Tercera, aunque eso no lo separó del Club Deportivo Estradense. Durante unos veinte años, Manolo siguió defendiendo la portería del club rojillo, aunque ahora con el equipo de veteranos. Allí siguió jugando con algunos de sus compañeros del primer equipo pero también fue conociendo a otros jugadores más jóvenes que se iban sumando al equipo. De esta manera se convirtió en un hombre muy conocido y respetado dentro de la entidad. Una persona que lo conocía bien era el histórico entrenador del Estradense, Víctor Lomba, quien ayer, al igual que el resto de sus amigos, mostraba su sorpresa y tristeza por su fallecimiento. “Era un gran portero pero también era una grandísima persona”, recordaba el exprofesor. “Cuando lo recuerdo en el Estradense me vienen a la cabeza imágenes de uno de esos porteros que ya no hay. Era un portero al que le gustaba volar y con muchos reflejos”, explicó el exentrenador. Desde el seno del club rojillo también se sumaron a las muestras de condolencias a la familia de Manolo.