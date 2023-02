A parroquia estradense de Cereixo estrea este sábado, 11 de febrero, a súa Festa do Porco á Brasa. Será no local social e con ambientación a cargo de Os Ke Hay. As entradas están á venda en Taberna do Rejo e Tintorería Elegante. Dende as 17.00 haberá bingo. Xa para abril –o sábado día 1– Callobre porá en marcha a súa Festa do Lacón con Grelos. Será na cea, baixo unha carpa, e servido por Valenciaga Catering. Non faltará a música.