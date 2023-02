A medida que se acerca el segundo fin de semana de febrero, los programas de carnaval de la zona se van definiendo. En A Estrada el Concello dará el pistoletazo de salida el sábado 18 con un baile de carnaval en la residencia para mayores, en el que contarán con degustación de orellas y filloas. El domingo serán los más pequeños los que disfruten de un evento similar en el Samaná. El lunes 20 se celebrará el famoso desfile y posterior concurso de disfraces, que partirá de la Praza da Feira y que seguirá el mismo itinerario de años anteriores, con la diferencia de que esta vez el premio para la categoría grupal local pasa de 150 a 200 euros y se incorpora un nuevo premio de 50 euros para aquellos que decidan desfilar a conjunto con sus mascotas. Finalmente, el martes 21 tendrá lugar el tradicional Entroido das Parroquias, en el que también participarán centros educativos y Ampas de las zona.

A esto hay que sumarle la tradicional verbena de Guimarei, los encuentros de los Xenerais do Ulla, las festividades en Santeles y ahora el cartel elaborado por la Asociación de Hosteleiros da Estrada. En concreto, el viernes 17, los locales que forman parte de esta organización celebrarán un concurso de disfraces desde las 21.00 horas. Estos serían: O candil de Silvia, Oasis, Enredo, Eureka, Florida, Os Peares, 20 Berzas, Sky y el café Central.

Existen dos categorías, la individual y la grupal, para esta última el mínimo es de cuatro personas. Se otorgará un único premio, de 150 euros para los que vayan en solitario, mientras que para los grupos habrá primero y segundo puesto, de 600 y 300 euros respectivamente.

Por otra parte, los festejos no se acaban ahí, sino que se alargan al siguiente sábado 25 de febrero, con la celebración del “Enterro do salmón”. Este consistirá en una procesión con acompañamiento musical desde la Praza do Mercado hasta la Praza da Feira, donde se celebrará un acto de clausura con la actuación de Padre Xiao y la charanga Os Charangos. La marcha dará comienzo a las 19.00 horas y aquellos interesados en participar deberán cumplir con el siguiente código de vestimenta: las mujeres irán de luto y los hombres deberán llevar traje y boina, con indumentaria propia de antaño.

Las familias y los más pequeños también tendrán cabida en este programa, y ese mismo 25 de febrero, desde las 17.00 a las 20.00 horas tendrá lugar una gincana a cargo de Anacos. La inscripción puede hacerse contactando con la entidad a través del 635135809 o el 679306188.