Un pez gigante en el tanque de los tiburones

El pezqueñín se ha hecho grande. Mucho. Ha ido creciendo desde que llegó al acuario en el año 2017 y se ha vuelto un pez gigante que nada, sin creerse peligroso, en el tanque de los tiburones. La metáfora sirve para reflejar la grandeza del estradense Lucas Terceiro, con un talento que no ha parado de cosechar aplausos en los últimos años pero que no parece haber alimentado su ego. Emocionado como si fuese la primera vez que está nominado a los premios Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual, Terceiro confirmó ayer la noticia de que se alza con cuatro nominaciones a estos galardones con trabajos diferentes. Casi nada.

El director, realizador y creativo estradense se siente especialmente orgulloso del triple aplauso que se lleva su trabajo en el videoclip Cobiza, del grupo A Banda da Loba, con dos de sus integrantes también de A Estrada. En él, Lucas Terceiro ha sido director, director de fotografía y firma el montaje. Otra nominación se la lleva en la categoría de cortometraje por A entrevista, un trabajo que estuvo preseleccionado para los Goya. Su sello, en la producción ejecutiva y la dirección de fotografía. La tercera nominación le llega a Terceiro de la mano de la webserie Delicias amargas, un proyecto surgido de la academia de interpretación de Fernando Tato en la que el estradense es también productor ejecutivo y director de fotografía. Está también nominado por otra webserie Terapia de un ejercicio de interpretación, de Fernando Tato, si bien aclara que en este caso su papel es más circunstancial, cubriendo “tres o cuatro capítulos como cámara”. La primera vez que Lucas Terceiro estuvo nominado para los Premios Mestre Mateo fue en 2017. En este tiempo, ha cosechado un total de 11 candidaturas, tres en la categoría de videoclip, dos en anuncio publicitario, tres en webserie y otras tres en cortometraje. “Fue exponencial. El primer año no me conocía nadie y en la fiesta lo pasé fatal. Ahora la gente me conoce y me dicen que siguen mi trabajo cuando yo pienso que soy yo el que (obviamente) sigo el suyo”, comparte entre risas. Confiesa que es en los videoclips donde se mueve como pez en el agua, disfrutando a tope cada momento. “Es algo que realmente disfruto, porque te da muchísima libertad creativa”, señala. Con Cobiza, Terceiro tomó como base un guión e ideó un audiovisual que pone su sello en esa defensa de la naturaleza que inspira la obra de María Reimóndez, recogiendo la idea de que el ser humano está maltratando el planeta y de que este no se cansa de mandarle avisos que desoye. Una veintena de personas –varias de A Estrada– se sumaron a la grabación, realizada en una nave de Ames. Quizás haya llegado el momento de que Lucas Terceiro se lleve la estatuilla. O, quizás, en lugar de ello, se evidencie que lo realmente importante es seguir estando siempre en la terna, con el listón de la calidad bien alto. Es posible que lo verdaderamente grande sea seguir siendo un pez enorme que se mueve como nadie entre los tiburones, sin tener nada que temer.